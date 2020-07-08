Her yerde denetim var

Haber: C. Kutay Aykan

Öğle saatlerinde harekete geçen emniyet birimleri, kafeler, lokantalar, çay ocakları, fast foot satıcıları başta olmak üzere denetim gerçekleştirdi. Calerde sosyal mesafe ve maske takılıp takılmadığını kontrol eden ekipler, kurallara uymayan vatandaş ve işletme sahiplerine gerekli cezai işlem gerçekleştirdi.

İzzet Baysal Caddesi üzerinde de uygulama yapan Asayiş, Yunus ekipleri ile bekçiler, maske takma kuralına uymayan vatandaşlara 900’ar TL idari para cezası kesti. Vatandaşlar kurallara uymaları konusunda tek tek uyarıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda uygulama gece yarısına kadar özellikle kalabalık mekanlarda gerçekleştirilecek.