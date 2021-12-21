Her yerde kar var

Haber: C. Kutay Aykan

Kar yağdı yağacak derken, yılın son ayında sabah erken saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili oldu. Bir çok vatandaş şiddetli yağan kar nedeniyle adeta kardan adama döndüler. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinde de zorluk yaşandı.

Bolu’da gece yarısı ısının eksi 7 dereceye kadar düşmesi nedeniyle ana arterler üzerinde bulunan kökez çeşmeleri ile bazı evlerin su boruları dondu. Öte yandan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Karayolları ekipleri, güzergahlarında aralıksız olarak yolların açık olması görev başındalar. Bolu Vali Ahmet Ümit, kar yağışı nedeniyle okulların tatil olmayacağını, eğitim ve öğretime devam edildiğini duyurdu.