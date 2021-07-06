Her yerde onlar var





Yurdun dört köşesinde ve ilimizde de gece gündüz demeden görevlerinin başında olan bekçiler. İlimizde göz doldurmaya devam ediyorlar. En ufak bir olaydan en büyük olaylara kadar her görevi başarılı şekilde yerine getiren bekçiler, ilimizde yaşayan yabancı uyruklu mültecilere yönelik de çalışmalarını sürdürüyorlar.

Özellikle İzzet Baysal Caddesi, Demokrasi Meydanı ve Kardelen Meydanını mekan tutan, Irak, Suriye ve Afgan uyruklu mültecilere yönelik uygulamaları sürdüren bekçiler, bu vatandaşlar üzerine GBT sorgusu ile İl Göç İdaresinden alınan oturma izninin olup olmadığını kontrol ederek, halkımızın can ve mal güvenliği için de her daim görevlerinin başındalar. Pandemi süresince ve yasakların bir çoğunun kalkmasıyla da görevlerini ifada eden bekçiler, halkında güvenini kazanmış durumdalar.