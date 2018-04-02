Haber: Kasım ŞAHİN

Yazdığı “Darbenin kayıp saatleri” kitabıyla büyük ses getiren yazar ve güvenlik uzmanı Mete Yarar, 4 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’te Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mavi Salon’da konferans vermek için Bolu’ya geliyor.

Üniversitenin, Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu tarafından düzenlenecek etkinlikte Yarar, “Her Yönüyle Afrin Harekatı” adlı konferansı verecek ve kitabını imzalayacak. Yarar’ın, vereceği konferansa ilginin büyük olması bekleniyor.