Her yürüyüşte dev Türk bayrağı asıyorlar

Haber: C. Kutay AYKAN

Fotoğraflar: Metin FERAH

Düzenledikleri her yürüyüşte yanlarında taşıdıkları dev Türk Bayrağını, gittikleri yerlerin en yüksek bölümüne asarak Türk bayrağına olan sevgi ve saygılarını dile getirmeye çalışan Bolu Doğa ve Turizm Derneği, bu seferde Salıbeyer’in doğal güzelliklerinde Türk bayrağını açarak muhteşem bir görsellik yarattılar.

Bolu Doğa ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen Salıbeyler Yaylası-Ofrood Parkuru'nun bulunduğu alanda tamamlanan 8 kilometrelik yürüyüş sonrası verilen bir saatlik molada, doğa severlerTürkiye Trial Şampiyonası'nın 4.ayak yarışlarına katılan yarışmacıları izlediler.

Şampiyonaya katılan ikişer araçtan oluşan iki ekip, on parkurdan oluşan zorlu yarışmayı 45 dakikalık sürede tamamlamak zorunda kaldılar.