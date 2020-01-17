“Her zaman kadınlarımızın yanındayız”

Haber: Volkan Yılmaz

CHP’de gerçekleştirilecek olan İl Başkanlığı kongresi öncesi delege listesinde ismini göremeyen partinin çalışkan kadınları haklı isyanları sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı makamında ziyaret etti. Karşılıklı sohbet ortamında geçen ve merkez ilçe seçiminin ve yapılacak olan il başkanlığı kongresinin masaya yatırıldığı ziyaret sonrası Belediye Başkanı Tanju Özcan, Zuhal Toker Işın ve Güldane Şahin ile fotoğraf çekerek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Başkan Özcan paylaşımın altında ise "Çalışkan, emektar kadın kolları üyelerimizin il delege listesinde olmadığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Kadın kollarımızın emeği var, sözü de olacak. Her zaman yanlarındayız" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2020, 16:36