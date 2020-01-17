pendik escort kartal escort maltepe escort kurtkoy escort tuzla escort pendik escort megasportsfan.com bonus veren siteler

“Her zaman kadınlarımızın yanındayız”

​​​​​​​CHP Bolu İl Başkanlığı kongresi öncesi hazırlanan delege listelerinde isimlerini göremeyen partinin kadın kolları başkanları ve üyeleri Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ziyaret etti.

“Her zaman kadınlarımızın yanındayız”

Haber: Volkan Yılmaz

CHP’de gerçekleştirilecek olan İl Başkanlığı kongresi öncesi delege listesinde ismini göremeyen partinin çalışkan kadınları haklı isyanları sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı makamında ziyaret etti. Karşılıklı sohbet ortamında geçen ve merkez ilçe seçiminin ve yapılacak olan il başkanlığı kongresinin masaya yatırıldığı ziyaret sonrası Belediye Başkanı Tanju Özcan, Zuhal Toker Işın ve Güldane Şahin ile fotoğraf çekerek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Başkan Özcan paylaşımın altında ise "Çalışkan, emektar kadın kolları üyelerimizin il delege listesinde olmadığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Kadın kollarımızın emeği var, sözü de olacak. Her zaman yanlarındayız" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2020, 16:36
Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Ruşenali
Ruşenali - 2 gün Önce

Sizi gidi ayrımcı pkk sevicileri

SIRADAKİ HABER
Firari uyuşturucu taciri tutuklandı
Firari uyuşturucu taciri tutuklandı
  1. Bolu

banner133

banner129