Haber: BMA

Seben Belediyesi, Seben Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılan üniversiteye hazırlık kurslarında öğrenim gören öğrencilere kaynak kitap desteği verdi. Seben Belediyesi tarafından destek olmak adına ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen Türkçe, Edebiyat, Coğrafya, Tarih, Matematik, Kimya ve Geometri kaynak kitaplarını aldı.

KAVAK: “HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM”

Belediye Başkanı Fatih Kavak eğitime verilen destek ile ilgili yaptığı açıklamada, “Her zaman önceliğimiz eğitim diyoruz. Memleketimizin evladı ne kadar çok çalışıp başarı gösterirse biz o kadar gurur duyarız. Sebenli doktorlarımız, avukatlarımız, hakimlerimiz, öğretmenlerimiz, askerlerimiz, polislerimiz, mühendislerimiz, başarılı girişimcilerimiz var. Bunların sayısının her geçen gün artması öğrenci kardeşlerimizin gösterdiği azim ve çalışma isteğine bağlı. İnşallah sınav sonrası güzel haberler verip öğretmenleri, aileleri ve bizlerle bu sevinci paylaşacaklar. İlçe Halk Eğitim Müdürümüz Gökhan Şimşek ve diğer kurs öğretmenlerimize; öğrenci kardeşlerimize verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

ŞİMŞEK: “BELEDİYE BAŞKANIMIZ SAYIN FATİH KAVAK’A TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUM”

İlçe Halk Eğitim Müdürü Gökhan Şmşek ise,"2020/2021 Eğitim-Öğretim yılında Seben Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzce başlattığımız üniversiteye hazırlık kurslarımıza maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Seben Belediye Başkanımız Sayın Fatih Kavak’a teşekkürlerimizi ve minnetlerimizi sunuyorum. ‘Bir Kitap Bin Hayat’ diye yola çıktığımız bu serüvende her daim yanımızda olarak öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirmek adına sundukları katkılardan ötürü kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz” ifadelerini kullandı.