Haber: Aysun Beykoz

Bolu halkına en iyisini sunmak için yola çıktıklarını dile getiren Et-Çiniz işletmecisi Sedat Taşal; “her zaman taze, her zaman doğal sloganı ile yaklaşık iki ay önce Bahçelievler mahallesi hürriyet caddesi no 16’da ( eski karayolları ve sepaş abonelik yanı) hizmet vermeye başladık. Et-Çiniz Kasap Izgara hem perakende satış, hem ızgara ürünleri ile restaurant tarafı ile her ailenin bütçesine uygun ve zengin ürün çeşitliliği ile fark yarattığımızı düşünüyoruz. Sadece Bolu halkının değil çevre illerden de ziyaretçilerimizin olması bizleri son derece memnun etmekte.

Tamamen Yerli Üretim

Kullandıkları ürünlerin tamamen yerli ve doğal olduğunu belirten Taşal; “ Bolu’nun yerlisi ve tanıdığımız bildiğimiz besicilerin yerli ürünlerini kullanmak bizim için büyük avantaj. Bilmediğimiz güvenmediğimiz bir ürünü mutfağa kimse koymak istemez. Bizde öyle yapıyoruz. Hem kırmızı etimizi hem de beyaz etlerimizi özel ızgaralık olarak hazırlayarak tüm halkımızın damak tadına hitap etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de bütçeye önem veren, temiz ve yerli üretime önem veren tüm Bolu halkımızı işletmemize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Doğma büyüme Bolulu olan işletme sahibi Sedat Taşal, Abant İzzet Baysal Üniversitesinde turizm otel iletmeciliği ve yeme içme yöneticiliği bölümünü okuduktan sonra kurumsal bir firmada 11 sene yöneticilik yapmış ve Bolu Et-Çiniz Kasap Izgara firmasını kurarak sektörde başarılı olacağını düşünmekte. Bolu halkına hem ucuz hem kaliteli ürünler sunmayı, hizmet etmeyi hedeflemektedir.