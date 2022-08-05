Herkes ayrı telden çalıyor vatandaş açıklama bekliyor

Tarihi değer taşıyan sütunlar hakkında köyün eski ve yeni muhtarları birbirine girerken, köy halkından birçok kişinin ismi skandala karıştı. Skandala ismi karışan, ünlü ünsüz, köylü köysüz tüm kişilerin görüşlerini haberimizde bulabilirsiniz. Haberinizde bulamayacağınız tek şey ise bu kadar olay üstüne hala sessiz kalmayı tercih eden devletin (Bolu Valiliği, İl Kültür Müdürlüğü) görüşü…

MUHTAR UĞUR ÖZCAN;

“03 Ağustos 2022 tarihinde köyümüzün eski muhtarları Ekrem Karaağaç, Muzaffer Yaman ve Şerafettin Güler ile Ekrem Karaağaç’ın oğulları, Muzaffer Yaman’ın babası ile emlakçı Mehmet Türk’ün tarafıma basın yoluyla ‘tarihi eser taş sattı’ diyerek yaptığı iftiraların tamamen asılsız olduğunu, muhtarlık görevime karşı bir eylem olduğunu belirtmek isterim.

2020 yılında isimsiz dilekçe ile valilik makamına bu konu üzerine şikâyet edildim. 2021 yılında karar çıktı ve beraat ettim. Olay şöyledir: Elimde önceki halleriyle fotoğrafları bulunan iki adet taşın bir tanesi, yukarı mahallede yol kenarında bulunan çamın dibinde, önceden ortası delik olan ve harman işlerinde kullanılan ne olduğu belirsiz kırık bir taştır.

Diğeri ise merkez mahallemizde, Süleyman Becer’in evinin önünde toprağa gömülü, sadece üstü görünen, virane kullanılmayan çeşmenin yanında, çöplerin içinde olan kırık bir taştır.

Bu taşı yol genişletme ve çevre düzenleme çalışmaları esnasında Özel İdarenin kepçesi yolun kenarına itmiştir. Bunu gören köyümüz halkından Sabahattin Becer, taşı evinin bahçesine götürmek istediğini söylemiştir. Ben de ‘mahsuru yok, alabilirsin’ dedim.

Sonra şikâyet gelince, ikimiz de mahkemeye çıktık, ne olduğunu bilmediğimiz iki kırık taşın tarihi değeri olduğunu öğrendik. Mahkemeden beraat kararı aldık. Ayrıca yeni yapılan şikâyette üçüncü bir taştan bahsedilmektedir. Öyle bir taş yoktur. Ben olan taşları eski görüntüleriyle kanıtlıyorum, onlar da göstersinler, üçüncü taş olduğuna dair söylemler kesinlikle iftiradır.

Ben muhtar olduğum 3,5 yıl boyunca Ekrem Karaağaç, Suat Karaağaç, Mehmet Türk, İsmail Yaman tarafından şikayet edilmekteyim. Elimde 4 adet kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vardır.

Ayrıca bu taşlar için olaydan sonra, Bolu Valiliği’nde ve Müze Müdürlüğü’nde taşların teslimi için dilekçem mevcuttur.

Geçen yıl Hanyeri mahallemizde yaptığım kanalizasyon çalışmasında 2 adet tarihi taş bulunmuştur. Hemen Müze Müdürlüğü’ne müracaat ettim ve tarafıma zimmet yapılarak tel örgü ile çevirdim. Evrakları ve fotoğrafları mevcuttur.

Eski muhtar Şerafettin Güler 30 yıllık muhtarlık süresince gözüm gibi koruduğum dediği taşların neden bildirisini yapmamış, tel örgü içine almamış, çöplüğün içinde gömülü vaziyette mi muhafaza etmiş?

Muhtar olduğum 3,5 yıl içinde köyüme sayısız hizmetlerde bulundum. Bunun kanıtı olarak köy halkımızı ve Bolu il Özel İdaresini gösterebilirim, eski muhtarlar bu kadar sürede yaptığım hizmeti 50 yılda yapmamışlardır.

Muhtarlık görevimin yanında uzun süredir Gövem Piroğlu Kooperatif Başkanı, Gövem Köyü Cami ve Kuran Kursu Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı olarak bu üç görevi aynı anda yapmış ve hep seçimle göreve gelmiş biriyim. Bunca yıldır halkın güvenini kazanmış biri olarak söylemek isterim ki, yapılan bu karalamalar şahsımı zedelemek ve yapmakta olduğum görevlere bir daha seçilmememi sağlamak maksadıyla yapılmaktadır.”

KAAN ALTINKILIÇ;

“Bolu Gövem köyünde 2 adet tarihi sütun taşının Altınkılıç ailesinin arazisi yakınlarında bulunmasıyla ilgili 3 Ağustos 2022 tarihinde çeşitli haber siteleri ve sosyal medya platformlarında yayınlanan haber içerikleri ve paylaşımlara ilişkin olarak açıklama yapma zorunluluğumuz doğmuştur. Gövem köyünde hayrat başında duran taşlar, 2019 yılında başlayan yol çalışmasında korumaya alınmadığı için iş makinası zarar vermesin diye Sabahattin Becer isimli vatandaş tarafından, köy muhtarına bildirilmek suretiyle Altınkılıç ailesi tarafından 2019 yılında satın alınmış olan araziye, ailenin bilgisi olmadan taşınmıştır. 2020 yılında taşların tarihi değeri olduğunu öğrenen Sabahattin Becer Müzeler Müdürlüğü’ne yaptığı bildirim ile taşların alınmasını talep etmiş bu husus, ilgili resmi kurumların da bilgisi dahilinde olup, resmi kurumlarca uygun ve gerekli görülen işlemlerin yapılması beklenmiştir. Bu süreçte ilgili kurumlarla iletişim devam etmiş olup, kurumların resmi cevapları da mevcuttur. Sabahattin Becer, bu hususla ilgili hakkında başlatılan yargılama sonucundan da beraat etmiş olup, beraat kararı da kesinleşmiştir. Müze Müdürlüğünce 2 Ağustos 2022 tarihinde sütunların araziden alınması ile birlikte konu gerçeğe aykırı olarak medya ve kamuoyuna yansımıştır. Bahsi geçen taşların Altınkılıç ailesinin arazisinde bulunması söz konusu olmayıp, 2020 yılında yapılan beyanın ilgili kurumlarca gereğinin yapılmasıdır. Habere konu olan olayın Altınkılıç ailesi ve Kahve Dünyası ile herhangi bir ilgisi bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.”

ESKİ MUHTAR GÜLER;

“Ben taşların ne olduğunu araştırmıştım. Bizim köyün kuruluşu 250 yıla dayanıyor. Bu taşlar için üniversiten öğrencilere ders vermek için geliyorlardı. Biz bunları gözümüz gibi koruduk. Taşlar yaklaşık 1 yıl önce kayboldu. Ama yazılı ve resimli taş yok. Üçüncü taşı traktörle götürmüş ve bir yerlere saklamış herhalde. Taş çok kıymetliymiş. Güzel bir resim ve altında da yazı vardı. Suç duyurusunda bulunacağız. Bu taşları nasıl satıyor. 30 sene muhtarlığımda gözüm gibi baktım”