Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu halkı Anıtpark’ı doldurarak İzzet Baysal Şükran Günleri’ni kutlamaya başladı. Kent Meydanı’nda gerçekleşen çelenk törenine Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu 2’inci Komando Tugayı Komutanı Muammer Alper, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, Bolu Kent Konseyi Başkanı Refik Özçel, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu, Bolulu ilk ve ortaokul öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. Anıtpark’daki törenin ardından tüm protokol ve vatandaşlar İzzet Baysal Caddesi’nde bulunan İzzet Baysal Heykeli’ne bando eşliğinde yürüdüler.

Yürüyüşün ardından İzzet Baysal Heykeli’ne Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi adına çelenk sunuldu. Konuşma yapmak üzere kürsüye ilk olarak gençlik adına AİBÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Fatih Öztürk çıktı. İzzet Baysal’ın adını genç nesiller olarak yaşatacaklarını belirten Öztürk konuşmasında şunları söyledi:

“İzzet Baysal sadece Bolu'nun değil Türkiye'nin önemli hayırsever insanlarından biridir. Bizlere üniversitemizden başka hastaneler, okullar hediye etmiş, Bolu halkının hizmetine sunmuş, yaptığı hayırlarla Bolu'nun babası ve gururu olmuştur. Biz de Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrencileri olarak İzzet Baysal'ın bizlere hediye ettiği bu güzel üniversitemize sahip çıkacağız. Üniversitemiz icin elimizden gelen her seyi yapacağız ve bizlere verilen öğrencilik görevimizi layıkıyla yerine getirip üniversitemizi daha da ileriye taşıyacağız.Üniversite gençliği olarak İzzet Babamızı örnek alarak yaptığı işler, söylediği sözlerle felsefesini anlamaya ve uygulamaya çalıştık.”

“Siz bolunun babasısınız, biz de size geldik”

Bolu halkı adına kürsüye gelen Mustafa Namdar ise konuşmasında İzzet Baysal ile olan bir anısını anlatarak, “Okulumuz Endüstri Meslek Lisesi başta olmak üzere bakanlığın emriyle ortak teknik lise açılması kararlaştırılmıştı. Bu elbette okul yönetimini memnun etti ama bir sıkıntımız vardı, okulumuzun fiziki durumu müsait değildi. Ne yaparız, nasıl yaparız diye düşünürken aklımıza gelen ilk isim İzzet Baysal oldu. İzzet Baysal Vakfı gibi bizim de okulda kurduğumuz bir vakıf vardı. Bu vakfın yönetimi ile bir araya gelerek önce Sayın Ahmet Baysal ağabeyimize gidip derdimizi aktardık. Bir şeyler olacak gibi bir umudun içindeyken bize dedi ki: ‘İzzet Baysal Vakfı’nın başka bir birim içindeki külliyeye yatırım yapması felsefesine aykırıdır.’ O zaman dünya sanki başımıza yıkıldı. Biz inatla hem Ahmet ağabeye hem İzzet Amcaya gittik, derdimizi tekrar tekrar anlattık. En son yönetim kurulumuz çevremizdeki bütün teknik liseleri gezerek ortak bir proje hazırladı. Rahmetlinin yanına gittik. Yine tek tek anlattık. Aynen Ahmet ağabeyin söylediği şu sözü söyledi: ‘Çocuklar bizim başka bir külliye içinde yatırım yapma şansımız yok.’ Umudumuz bitmişti. Ama tam kalkacağımız anda İzzet Amcaya şunu sordum: ‘Çocuklar sıkıştıkları zaman kime gider İzzet Amca?’ Bana, ‘Kime gidecek. Anası sağ ise anasına, babası sağ ise babasına gidecek.’ dedi. Ben de bunun üzerine, ‘Siz Bolu’nun babasısınız biz de size geldik’ dedim ve oradan ayrıldık. Bir hafta sonra Sayın Ahmet Baysal ağabeyimiz okula telefon açarak, ‘Amcam okulla ilgili bu çocukların isteklerini yerine getirelim dedi. O konuda görüşmeye geliyorum’ dedi. Geldi ve binamız bugün 97 yılından beri eğitim öğretime devam ediyor” diye konuştu.

Hukuk Fakültesi Müjdesi

Namdar’ın ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal, konuşmasına Şükran Günleri dolayısıyla mütevelli heyeti üyeleri adına organizasyonu düzenleyen Bolu Kent Konseyi’ne ve katkıları bulunan Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür edip şükranlarını sunarak başladı. Ahmet Baysal konuşmasında ayrıca şunları söyledi:

Her sene olduğu gibi bu konuşmamı amcama 17. Mektubum olarak okumak istiyorum. Her sene olduğu gibi bu senenin 11 Mayıs’ında da evlat olarak bildiğin Bolulular, ismini verdikleri caddede, diktikleri heykelinin önünde seni bir kez daha rahmetle, şükranla ve sevgiyle anıyorlar. Bolululara adadığın bunca eğitim ve sağlık tesisini, hepimiz biliyoruz ki onlardan hiçbir şey beklemeden karşılıksız verdin. Bir kere daha görüyorsun sevgili amca, onlar da sana en değerli karşılığı böyle güzelliklerle veriyorlar. Sana adadıkları bu Şükran Günlerinde sevgilerini veriyorlar. Her faniye nasip olmayan unutulmazlığın örneğini veriyorlar, vakfına sahip çıkmayı biliyorlar.

Biliyorsun sağlığında en büyük amaçlarından biri ismini taşıyan üniversiteye bir hukuk fakültesi kazandırmaktı. Senden sonra biz mütevelli heyeti üyeleri bunun takipçisi olduk. Üç sene önce üniversite senatosu bu konuda karar aldı ve isteğini YÖK Başkanı’na iletti. İşte sana bugün bildirmek istediğim müjde bu. Üniversite Rektörlüğünden aldığım habere göre YÖK isteğimizi kabul etmiş ve Bakanlar Kurulu’nun onayına sunmuş bulunuyor. Bundan sonra bunun takipçisi yeni Rektörümüz olacaktır. Eğer Bakanlar Kurulu kararı alındığı takdirde biz Mengen Kampüsü’ne devam etmekle birlikte 2018 yılı sonuna veya 2019 yılı başında Hukuk Fakültesi’ne de başlamayı düşünüyoruz. Bu konuda planlarımız hazır.

“Gayemiz üniversitemizi sürekli geliştirmek”

Ahmet Baysal’ın konuşmalarının ardından AİBÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu kürsüye geldi. Rektör Vekili Mollaibrahimoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bir yılı düşünen buğday eksin, on yılı düşünen fidan diksin, yüzyılı düşünen de nesil yetiştirsin. Merhum İzzet Baysal nesil yetiştirmeyi ve insana hizmet etmeyi gaye edinmiştir. Vefat eden insanların bir kısmı geriye servet bir kısmı da eser ve isim bırakır. Hayırla andığımız İzzet Baysal Bolu’da sayısız eser ve unutulmayacak bir isim bırakmıştır. Geriye bırakmış olduğu eserler ve kurmuş olduğu vakıf devam edecek, İzzet Baysal adı da hiç unutulmayacaktır. Şükran borçlu olduğumuz İzzet Baysal, İzzet Baysal Şükran Günleri adıyla her yıl Mayıs ayında coşkuyla anılmaktadır. İzzet Baysal Üniversitesi mensupları olarak bizler ise, onun adını her gün her saat her dakika anmaktayız. Gayemiz üniversitemizi sürekli geliştirmek ve kaliteli eğitim-öğretim sayesinde vatana ve millete yararlı, eğitimli bir nesil yetiştirmektir. Bu vesile ile merhum İzzet Baysal’ı rahmet ve şükranla anıyorum.”

“Saygı sana, şükran sana İzzet Baba”

Mollaibrahimoğlu’ndan sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise konuşmasında kiminin hayır adamı kiminin hayırların efsane adamı dediği İzzet Baysal’a gerçek sıfatı halkın verdiğini belirterek, “Saygı sana, şükran sana, sevgi sana. Mekanın cennet, ruhun şad olsun İzzet Baba. Sağlıktan eğitime Bolu’nun aydınlığı oldunuz. Yaşamın penceresinden baktığımızda seni görüyoruz. Yaşlıların dermanı, hastaların can suyu, şifası oldunuz. Doğumdan ölüme uzanan zaman diliminde emanet edilen gençliğin yolunda aydınlığın bilim ışığını yaptınız. Sizin sevginizi son baharda sararıp toprakta kaybolacak yaprakların üzerinde değil yüreğimize yazdık. Yağmur bulutlarından düşen damlalar nasıl toprağı ıslatıp kabartıyor, tohuma can veriyorsa bizler de kentimizin yaşanabilirliği, insanlarımızın mutluluğu için açtığın ışıklı yolda yürümeye çalışıyoruz. İş hayatımızda karşılaştığımız zorlukları aşmada rehberimiz oldunuz. Kendimizi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkartmak hedefimiz oldu. Siz çorak topraklarda kuruyan dudakların suyu, gülümseyen gözlerin parıltısı, hastaların, düşkünlerin babası oldunuz. Hayatınız bir roman, okuyoruz sayfa sayfa, satır satır, hece hece. Ellerimiz semada, sevginiz gönlümüzde, dudaklarımızda dua. Saygı sana, şükran sana İzzet Baba. Düşünceleriniz rehberimiz, cennet mekanınız olsun babamız” diye konuştu.

“Bolu halkı ve yeni nesillerimiz adını kalplerinde ve zihinlerinde yaşatmaya devam edecektir”

Başkan Yılmaz’ın ardından kürsüye gelen Bolu Valisi Aydın Baruş, İzzet Baysal’ın miras bıraktığı değerlere dikkat çekerek şunları söyledi: “Bolu’nun ve Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu en önemli değerlerden biri olan İzzet Baysal’ı rahmetle anmak ve ona olan teşekkürlerimizi dile getirmek için her yıl düzenlenen Şükran Günlerinin birisinde daha sizlerle bir araya geldik. Öncelikle değerli büyüğümüzü rahmet ve minnetle anıyorum. Allah kendisine rahmet eylesin. Tarihe ve topluma mal olmuş insanlar, her birimizin sınırlı bir zamanına şahit olduğu bu geçici dünya hayatında yaptıkları ile ismini kalıcı hale getirir olmuştur. İnsanoğlu iki kapılı bir han olan dünya misafirhanesinden göç edip gittiğinde, adının iyi bir şekilde anılmasını istiyorsa diğer insanların fikirlerini yaşamını olumlu yönde etkileyecek bir iz bırakmalıdır. Bunu ya davranışlarımızın diğer zihinlerde ve kalplerde bıraktığı hatıralarla ya fikirlerimizdeki derinliğin düşüncelerde meydana getirdiği değişikliklerle ya da insanların hayatını etkileyecek maddi eserler inşa etmekle başarabiliriz. İnsan için çalışarak, alın teriyle elde ettiği varlıklarını başkalarıyla paylaşmak bir fedakarlığı ifade eder. Bir iyiliğin değeri hiçbir karşılık beklemeden yapıldığında daha da anlam kazanır. Karşılık beklemeden yapılan iyiliğin en güzel örneği vakıf üniversitesidir. İzzet Baysal sahip olduğu varlığı insanların istifadesi için vakfetmenin simgesi olmuştur. İzzet Baysal hayatta iken Bolu için yapmış olduğu iyiliklerle yetinmemiş kendisinden sonrasında da bu hayırların devamını sağlamak üzere kurmuş olduğu vakıf müessesesi ile eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlere kadar Bolu halkının ve gelecek nesillerin yaşamına etki eden yüzlerce eserin ortaya çıkmasına imkan sağlamıştır. İzzet Baysal’ın Bolu insanına bırakmış olduğu miras sadece maddi eserlerden ibaret değildir. O zorluklar karşısında yılmadan çalışarak alın teriyle kazanmıştır. Bu kazanımlarından içinde yetiştiği toplum ve topraklarında yaşadığı ülke için karşılıksız olarak vazgeçme anlayışını bizlere miras bırakmıştır. Bu mirası örnek alan hayırsever insanlarımız sayesinde bugün Bolu her alanda yeni eserler kazanmaktadır. Hayırseverliğin timsali saygıdeğer büyüğümüz, Bolu halkı ve yeni nesillerimiz bizlere emanetin olan eserlerine sahip çıkma sorumluğunu yerine getirmeye, senin adını kalplerinde ve zihinlerinde yaşatmaya devam edecektir. Aramızdan ayrılığının 17. yılında seni birkez daha minnetle şükranla anıyoruz. Ruhun şad olsun.” Yapılan protokol konuşmalarının ardından açılış töreni son buldu. Törenler esnasında alanda hazır bulunan motorize 112 Acil Servis ekipleri sıcaktan bayılan bir öğrenciye ilk müdahalede bulundu. Baygınlık geçiren küçük çocuğun tedavisi daha sonra olay yerine 112 Ambulansı içerisinde devam etti.