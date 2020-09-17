Herkes daha çok tavuk yiyecek





1987 yılından 2005 yılına kadar ülkemizin her ilinde Franchising bayilik sistemiyle işletilen 65 şubeli Türkiye’nin ilk yerli milli meşhur tavuk restoran zincirini kuran Eski Mudurnu Tavukçuluk kurucularından Vatan Partisi Mudurnu Yöneticisi Uğur Türesin, “Tavukçuluğun başkenti Osmanlı döneminden beri memleketim Mudurnu’dur. Tavuk Mudurnu’da Yenir. Göller bölgesinde kültür doğa konak termal turizmi ile sevgi dolu insanların yaşadığı Türkiye’nin sessiz şehirlerindendir Mudurnu. Abant’a 15 km mesafededir. Mudurnu sınırları içindeki Abant’a civar büyük kentlerden Cumartesi Pazar günleri takriben her hafta yüzbin kişi gelmektedir. Hafta sonu tatilcilerini İstanbul Ankara dönüşlerinde daha kısa olan Mudurnu yolunu tercih etmeleri, tavukçuluk müzemizi milli marka Mudurnu Tavukçuluk serüvenimizin anlatımıyla ve sürpriz kızgın tereyağın da döküm tavada tavuk, bakır tencerede az suda az ateşle pişen haşlanmış tavuk,özel soslu kömür ateşinde tavuk konseptinde ağırlamak istiyorum. Daha önce İstanbul’da sunumunu yaptığım sürpriz tavuklu dondurma,tavuk turşusu, tavuklu baklava ve miks Mudurnu tavuk kebaplarının menüleriyle tüketicileri etkilenecekleri bir hafta sonu geçirmelerini sağlayacağız” diyor.

Mudurnu sınırlarında bulunan Abant gölüne hafta sonları gelen misafirlerin en az yüzde birini yani bin kişiyi Mudurnu’ya çekebileceğini söyleyen Meşhur Tavukçu Uğur Türesin, “Doğal tavuk lezzetinde sürpriz tavuk çeşitleri ile 2021yılı ilk aylarında Mudurnu’da turizm esaslı faaliyetimizle pandemiyiturizm ve gurme ticaretiyle fırsata çevireceğiz. Tüm konak otellerimiz dolacak esnafımızın yüzü gülecek. Abant’tan Mudurnu’ya turist akınına sebep olacak bu projemiz turizmimizi destekleyecek. 200 kişilik restoran şubenin lokasyon ve fizibilite araştırmasıdevam ediyor. Makina mutfak malzemelerimiz hazırda bekliyor. Çok kısa sürede ‘İnşallah ya nasip’ deyip yola çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Tavuk Restoranlarını tüm yurda yine Franchising sistemiyle yaygınlaşacağını ve herkesin doğal tavuk lezzetinde daha çok tavuk tüketeceğini belirten Türesin, “yaşadığım geçmiş itibarı ile tecrübem,ticari ve siyasi çevremle tavuk sektörüne Mudurnu’ya önemli bir katma değer sağlayacağım” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020, 00:17