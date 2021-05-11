Haber: Erdal Tanrıverdi

Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Engelliler Haftası” ile ilgili bir mesaj yayımladı. Yayımlanan mesajda Engelliler Haftasının farkındalık oluşturulmaya çalışılan önemli bir hafta olduğuna vurgu yapan Kaymakam Ayhan, “10-16 Mayıs tarihleri arasında Birleşmiş Milletler üyesi olan tüm ülkelerde kutlanan ‘Engelliler Haftası’ ve 10 Mayıs tarihi de ‘Engeliler Günü’ olarak kabul edilmiştir. Bu hafta toplumun önemli bir parçasını oluşturan engellilerin sorunlarının gündeme getirildiği, hayata onların penceresinden bakılarak farkındalık oluşturulmaya çalışılan önemli bir haftadır.

Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, çağdaş toplum anlayışının bir gereğidir” dedi.

“ENGELLİ OLMAK KİŞİNİN TERCİHİ DEĞİLDİR”

Engelli vatandaşların her daim yanlarında olmanın herkesin görevi olduğuna değinen Ayhan,

“Engelli olmak kişinin tercihi değildir ve herkes engelli adayıdır. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, medeni toplum anlayışının bir parçasıdır. Engelli olmak asla bir kusur olarak görülmemeli ve engelli bireylerimiz hiçbir zaman yaşama azmini yitirmemelidir. Engelli bireylerimize ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret göstermek, sorunlarının çözümünde onlara destek olmak, onların hayatlarını kolaylaştırmak, yaşam standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir, sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

“TÜM ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZI SELAMLIYORUM”

Engelli vatandaşlarımızla ilgili farkındalığın daha da artmasını dilediğini belirten Ayhan son olarak şunları kaydetti: “Devletimiz, engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarını sağlamak ve geliştirmek adına her geçen gün yeni düzenlemeler ve çalışmalar yürütmektedir. Onların eğitimleri, tedavileri için resmi ve özel eğitim kurumlarının açılmasına destek olmakta, ağır engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları ortamlarda yakınları tarafından bakılmaları için bakım ücreti gibi birçok sosyal güvence sağlamaktadır.Ülkemizin en önemli duyarlılıklarından biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili farkındalığın daha da artması dileğiyle, Engelliler Haftası'nı kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini sevgiyle selamlıyorum.”