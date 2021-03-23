Herkes kendini düşünüyor

Haber: Ceylan Beykoz

“Ortak Akıl Buluşmaları” mottosuyla yapılan toplantıda konuşan Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, 1940’lı yıllarda temeli atılan Ayaş tren yolu projesinin yüzde 75’i yapıldıktan sonra tamamlanamadığını kaydeden Ceylan, projenin geri kalan kısmını tamamlayarak nasıl değerlendirilebileceğine dair ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini aktardı. Ceylan, yeni hızlı tren hattının Ankara, Yenikent, Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Göynük banliyö hattı olarak kullanılabileceğini vurguladı. Başken Ankara Meclisi Başkanı Ceylan, Yeni yapılacak yeni nesil hızlı tren hattının Ankara, Ayaş, Güdül, Beypazarı, Nallıhan, Mudurnu veya Göynük üzerinden önerildiği gibi Sakarya'ya bağlanması yerine Bolu-Düzce üzerinden geçmesi durumunda güzergâhı ve mesafeyi uzatacağını ve maliyetleri de artıracağının altını çizdi. Ceylan, “16 milyon İstanbul ve 6 milyon da Ankara’nın nüfusu ile toplamda 22 milyonu taşıyacak bir tren hattından bahsediyoruz. Bu projenin belirlenen güzergahtan geçmesi sadece Ankara’yı değil Türkiye’yi de ilgilendiriyor çünkü bu bir vizyon projesidir” açıklamasında bulundu.

“Anadolu ürünlerini ihracatın konusu yapacaksak, tren yolu projesini hazır hale getirmeliyiz”

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da açıklamalarında, “Biz Ankara için ‘Anadolu’nun Dünyaya Açılan Kapısı’ derken derdimiz bütün Anadolu’nun ürünlerini Ankara üzerinden dünyaya taşımaktı. Bu amacımızda lojistiğin tamamını uçaklarla yapamayız, elbette trenlerle de yapacağız. Anadolu’nun bütün güzelliklerini ihracatın konusu yapacaksak eğer İstanbul’dan Avrupa’ya kadar ulaşacak tren yolu projesini hazır hale getirmemiz lazım” ifadelerine yer verdi.

Ankara’da tüm sivil toplum kuruluşları (STK) bir ayaya gelerek hızlı tren güzergâhının Bolu’dan geçmemesi için çalışırken, ilimizde STK’ların konuya ilgisiz kalması ise başka bir handikap.