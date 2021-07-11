Herkes onu çok sevdi



Haber: Erdal Tanrıverdi

2017 yılından bu yana İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Armağan Adnan Erdoğan, emniyet müdürleri kararnamesiyle Tokat İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Bolu’da hem polis teşkilatının hem de vatandaşların takdirini toplayan Erdoğan, veda ziyaretleri kapsamında Nilüfer Park’ta basın mensuplarıyla bir araya geldi. Erdoğan, ziyarette gazetecilerle sohbet etti. Erdoğan’ın Pazartesi günü Tokat’taki yeni görevine başlayacak.

SAYRAĞIMIZIN OLDUĞU HER YER VATANAMIZDIR

Bolu İl Emniyet Müdürü olarak 4 yıldır görev yapan ve Tokat İl Emniyet Müdürü olarak atanan Armağan Adnan Erdoğan, Türk Bayrağının olduğu her yerin vatanı olduğunu dile getirerek; “Bayrağımızın olduğu her yerde görev yapmak vatan borcudur. Bu Tokat olur, yarın Ardahan olur. Bu ülke ve bu vatan için görev yapmak bana onur verir. 4 yıl boyunca Bolu halkıyla iç içe olduk ve Bolu halkının sevgisini kazandıysam ne mutlu bana. Bolu halkını çok özleyeceğim. Herkese selamlarımı sunuyorum” dedi.