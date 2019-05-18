Herkes pazara koşsun

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Edinilen bilgiye göre önümüzdeki pazartesi günü büyük Bolu pazarında fiyatlarda adeta vatandaşı çıldırtacak gibi. Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, mübarek Ramazan ayında Bolu vatandaşlara müjde verdi. Başkan Altındal’ın verdiği sebze ve meyve fiyatları şu şekilde olacak;

Domates 2,Çarliston biber 2, Sivri biber 2,Köy biberi 2,Kabak 2, Salatalık 2,Patates 2,Soğan 2, ne alırsan 2, Yeşillikler 2,Çilek,Kaysı,Kiraz,Malta eriği, Şeftali nektarinin kilosu ise 10 liradan olacak.

Havaların ısınmasıyla birlikte tarladaki ürünlerin artmasından dolayı meyve sebze fiyatlarının dibe vurduğunu belirten Başkan Altındal; “Şu mübarek Ramazan ayında adeta bereket yağdı. Vatandaşın cebine artık ateş düşmeyecek. Vatandaşlar bol bol sebze ve meyve alacak. Bu fiyatlar Pazartesi günü büyük pazarda bu şekilde olacak” diye konuştu.