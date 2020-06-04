“Herkes rahatlıkla buraya gelebilir”

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediyespor(BOBES) Başkanı Sinan Barut, Gölcük Milli Parkında bir basın toplantısı düzenleyerek normalleşme süreci ile birlikte milli parkların açılmasına ilişkin bilgiler verdi. BOBES Başkanı Sinan Barut yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin sayılı milli parklarından olan Gölcük’e herkesi bekliyoruz. Biz de geçirdiğimiz bu pandemi sürecinde Gölcük’te gerekli olan tüm tedbirleri ayın 1’i itibariyle almış bulunmaktayız. Girişlerde misafirlerimizin ateşleri ölçülecek. Yine sosyal mesafelere ilişkin yönlendirici tabelalarımızla birlikte herkesin güvenli bir şekilde oturabileceği alana çevirdik. Öncelikle masa mesafelerinin dışında belli bölgelere dezenfektan koyduk. Özellikle tuvaletlerin çıkışlarına havlular, dezenfektanlar koyduk” dedi.

“HERKESİN RAHATÇA GELEBİLECEĞİ BİR GÖLCÜK AMAÇLIYORUZ”

Güvenle, isteyen herkesin istediği şekilde Gölcük’e gelebileceğini belirten Başkan Barut açıklamasında ayrıca, “Burada amaç insanların sosyal mesafesini kaybettiği caddelerden, şehirlerden vatandaşı biraz daha çekip bulaşmanın daha çok önlenebilmesi için ebat olarak insanlarımızı daha geniş alanlara çekmek. Bugün Milli Parklardan Bakanlık yetkilileri de geldi. Bize pandemi sürecinde talimatları zaten gösterdiler. Biz burada bütün restoran sahiplerine işletmecilere uyulması gereken kuralları anlattık. Gerekli eğitimi de bakanlık yetkilileri verdi. Ayrıca Valilik daha önce açıkladı. Pandemi Kurulunun kararları doğrultusunda nelere dikkat edileceğini ve bu konuda nelerin yapılabileceği konusunda da gerekli tüm çalışmaları yaptık. İnşallah hafta sonunda vatandaşların gelebilmesini sağlamak için çok daha fazlasını yapıp sosyal mesafeyi ayarlayıp herkesin rahatça ailesi ile huzurlu bir şekilde gelebileceği bir Gölcük amaçlıyoruz. Personel sayımızı arttırdık. Daha fazla temizliğe dikkat ediyoruz. Girişlerde de gelen vatandaşlarımıza kurallarla ilgili olarak broşür dağıtıyoruz” diye konuştu.

“BİZ RANDEVU SİSTEMİNE GEREK DUYULMADIĞI KANAATİNDEYİZ”

Bolu Valisi Ahmet Ümit’in endişesine ilişkin de konuşan Sinan Barut şunları söyledi: “Sayın Valimizin endişesini biliyoruz. Bir anda insanların evlerinde sıkılıp da Milli Parklara akın etmesi sonucu sosyal mesafenin kaybolacağı endişesi ile Sayın Valimiz bunu söyledi, ama biz geçen seneki verilere baktığımızda inanın şehir içindeki riskten daha fazla bir risk ön görmüyoruz. Ayrıca belli sayıya ulaşınca kapılar kapatılıyor. Belli sayının üstünde kimse alınmıyor. İçerideki oturup piknik yapılacak masaların rakamları da yüksek bizde. Çok dip dibe olunacak bir park değil burası. Biz randevu sistemine gerek duyulmadığı kanaatindeyiz. Girişteki insan sayısının çekimi, içerdeki insanların denetim süreci olduğu sürece randevu sistemi olmadan da biz bunun üstesinden geliyoruz diye düşünüyoruz. Valiliğin almış olduğu kurallara elbet uyacağız. Bunun uyulması içinde iki kat fazla çalışan istihdam ediyoruz burada. Ama şuandaki randevu sürecinden dolayı da bundan korkarak buradan mahrum kalmasını istemiyoruz. İzzet Baysal Caddesi’ndeki kalabalıktan daha çok milli parklara insanların gelmesi hem kendi sağlıkları için hem de çevresindeki insanların sağlıkları için daha güvenli olacaktır. Bu şekilde caddelerdeki avmlerdeki kalabalık azalacaktır. Ne kadar çok milli parkı açarsak bu riski azaltmış oluruz. Şu aşamada herhangi bir şekilde randevu sistemi söz konusu değildir. Tabi ilerleyen günlerde sayın valimiz ve bakanlık ile yaptığımız görüşmelerde yoğunluk olursa randevu sistemini değerlendirebiliriz. Ama şuanda bir randevu sistemi olmadığı için herkes buraya güvenli bir şekilde gelip ve bu güzellikten mahrum kalmayacaktır.”

“HERKES RAHATLIKLA BURAYA GELEBİLİR”

Barut açıklamasının sonunda ise, “Buradaki çalışanların emek veren insanların istihdam edilmesi lazım. Buradaki tesislerin bir şekilde açık tutulması lazım. Bu ekonomi ile de alakalı bolunun turizmi ile de alakalı. Buraya gelen insanlar sadece Gölcük’e gelmiyor. Ayrıca şehir merkezine de gelerek ekonomiyi canlı tutuyor. Bir şekilde Gölcük’ü bahane ederek Bolu’ya gelen turist sayımız var. Bu nedenle Gölcük’ü bu şekilde daraltıp da sadece randevu sistemine geçtik derseniz, İstanbul’dan Ankara’dan veya Bolu’nun içinden bile buraya gelecek insan sayısının çok daha aşağıya düşeceği kanaatindeyiz. Şu anda oluşturulmuş randevu sistemi bize ulaşmış değildir. Şuanda herhangi bir şekilde randevu sistemi de söz konusu değildir. Herkes rahatlıkla buraya gelebilir. Fakat gelenlerin sosyal mesafeye uyacaktır, maskesini takacaktır ve piknik alanlarındaki mesafeye dikkat ettiği sürece herhangi bir sıkıntı görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2020, 16:31