“Herkes saygılı ve ölçülü olmalıdır”

Haber: Ceylan Beykoz

Ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan komedi programında yapılan hoca tiplemesine tepkiler artarken, Türk Diyanet Vakıf-Sen Bolu Şube Başkanı Selami Atay açıklamalarda bulundu. Programların yapılırken toplumumuzun hassasiyetlerinin unutulmamasını gerektiğini vurgulayan Atay “Yapılan programların çeşitli amaçları vardır. Bazıları insanları mutlu etmek, güldürmek veya neşelendirmek için yapılır. Bu programlar yapılırken; film, dizi veya şov programı adı altında hangisi olursa olsun, toplumumuzun hassasiyetleri unutulmamalıdır. Yapılan işlerde, sadece reyting veya alkış uğruna her şey yapılabilir anlayışından vaz geçilmelidir. Değerlerimizi küçük düşürücü veya bilinçaltında şüphe uyandırıcı yaklaşımlar asla kabul edilemez. Toplumu kamplaştırıcı üslup kimseye fayda getirmez. Hele hele toplumu din konusunda aydınlatmak gibi, özel ve önemli bir görev icra eden din görevlisini ve temizliğin sembolü olan giydiği cübbe ve sarığını, şov malzemesi yapmanın iyi niyetle bağdaşır yönü yoktur” dedi.

“SÖZDE HOCA TİPLEMESİ VE SÖZLERİ ASLA VE ASLA KABUL EDİLEMEZ BİR DURUMDUR”

Yayınlanan programda sözde hoca tiplemesi ve sözlerinin kabul edilemez bir durum olduğunu belirten Atay “Geçtiğimiz zamanlarda; “Show TV’de “Güldür Güldür Show” adı ile yayınlanan 208. programındaki sözde hoca tiplemesi ve sözleri asla ve asla kabul edilemez bir durumdur. Bir din görevlisini özel kıyafetiyle birlikte, alay edilerek temsil edilmesine vesile olan, oyuncusundan, yönetmenine ve yayınlayan kanalına kadar hepsinin, din görevlilerimiz başta olmak üzere kamuoyundan özür dilemeye davet ediyoruz. Bundan böyle daha dikkatli, ölçülü, saygılı ve toplumumuzun değerlerini incitici söz ve davranışlardan kaçınılmasını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bununla ilgili de, RTÜK başta olmak üzere bütün yetkilileri göreve davet ediyoruz. Diyanet görevlilerimizi ve duyarlı bütün vatandaşlarımızı da RTÜK başta olmak üzere, ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmalarını bekliyoruz. Bu arada, toplumumuzun hassasiyetlerine duyarlı, işini güzel ve faydalı yapan bütün oyuncu, yönetmen ve kanallara da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Herkes saygılı ve ölçülü olmalıdır ki, huzur, mutluluk ve esenlik olsun” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2020, 11:47