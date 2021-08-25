Herkes temel atma törenine davetli

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından çok önemsenen ve birçok tartışmayı da beraberinde getiren Borazanlar Mahallesinde yapılacak olan cami projesi temeli 27 Ağustos Cuma günü saat 14.30’da atılacak.

Borazanlar Mahallesinde 1250 metrekare alan üzerinde yapılacak olan ve 600 kişinin aynı anda namaz kılabileceği caminin projesi 'proje etüt müdürlüğünde' görev yapan 27 yaşındaki Mimar Esra Civan tarafından hazırlanmıştı.

TEMEL ATMA TÖRENİNE TÜM BOLU HALKI DAVETLİ

Yapımına başlanılan Zübeyde Hanım Camii için Bolu Belediyesi, 27 Ağustos Cuma günü temel atma töreni düzenlenecek. Saat 14.30’da gerçekleşecek törende Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve törene katılanlar, bölgeye kazandırılacak yeni caminin temeline ilk betonu dualarla eşliğinde dökecekler. Bolu Belediyesi yaptığı duyuru ile Bolu halkını gerçekleşecek temel atma törenine davet etti.