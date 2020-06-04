Herkese küfür etti üzerine beğeni aldı

Haber: N. Halid Altundal

İlimizde yayın yapan haftalık Bolu Havadis Gazetesi eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın Kent Meydanında yaptırdığı sahnenin estetiği bozduğunu belirterek kaldırılması için haber yaptı. Söz konusu gazetenin sosyal medyada paylaştığı haberin altına Yılmaz döneminin çok tartışılan isimlerinden olan Erdal Gören yorum yaptı. Gören yaptığı yorumda söz konusu sahnenin kaldırılmasını isteyenleri sert sözlerle eleştirerek AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partililere hakaretler yağdırdı.

Alaaddin Yılmaz’ın Başkanlığı döneminde İmar Müdürlüğü’nün kapatılan kapılarından elini kolunu sallayarak giren ve CHP’li Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Aksoy ve Erhan Beykoz tarafından sık sık gündeme getirilen ve “her taşın altından çıktığı” söylenen Erdal Gören, geçmiş dönemde Kent Meydanının altına katlı otopark yapmak istediklerini ve karşı çıkanları eleştirerek “Aslında bir bok olmayan ve kendini bir bok zanneden birçok bilmiş, işgüzar, beyinsiz, ufuksuz insanlar… Bunlar her partiden atamadığın kadar var. Pez…ler çok bu memlekette” ifadeleriyle hem AK Partililere hem CHP’lilere ağır hakaretler etti.

Hiçbir yetkisi dahi olmamasına rağmen Yılmaz döneminde şehrin imarına ilişkin alınan kararlarda doğrudan etkisi bulunan Erdal Gören’in yaptığı hakaret dolu yorumları AK Partili ve CHP’li mevcut meclis üyelerinin dahi beğenmesi şaşkınlık yarattı. Kendilerine küfür eden Erdal Gören’in yorumlarına beğeni konduran meclis üyelerinin ne düşünerek küfürleri beğendiği anlaşılamadı.

Geçmiş dönem Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz döneminde İmar Müdürlüğü’ne parmak iziyle girilirken, O dönemin Belediye Başkan’ının odasında Bolu’nun gelecek planları şekillendiriliyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2020, 00:18