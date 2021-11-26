HERKESE MEYDAN OKUDU !

Yazıyı Meryem Coşkunca'nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

1970 li ve 80 li yıllarda evlerimizde bozulan radyo gibi aletleri ev ahalisinden birileri eline tornavidayı alır tamir etmeye çalışırdı. Tabii bu tamir girişimi çoğu zaman başarılı olsa da zaman zaman tamir esnasında cihazlardan sökülen parçaların yerine takmayı unutup bu parçalar fazlaymış denilir ve parçaları takmadan cihazları çalıştırmaya kalkanlarda olurdu. Hatta bu konu Türk sinemasında birçok filmde ve şu anda halen yayınlanan benimde keyifle izlediğim Seksenler isimli dizide esprili bir dil anlatılır

O yıllardan günümüze geldiğimizde gerek üşengeçlik, gerekse vakit olmadığından böyle şeyler için hep servis çağarır hale geldik durum böyle olunca da çekiç tornavida tutmayı elimize çekiç alıp duvara bir çivi çakmayı bilmeyen insanlar topluluğuna dönüşmeye başladık. Buda bence hiç iyi bir şey değil çünkü insan acil bir durumda bu tür şeyleri bilirse bazı şeyleri daha çabuk toparlar yani ihtiyaç halinde o torna vidayı çekici korkmadan elimize almalıyız. Çünkü korkarsak hiçbir şey öğrenemeyiz.

Tüm bunları size niye anlattığımı merak ediyorsunuz değil mi? Anlatacağım ama önce sizden gözlerinizi bağlayıp çekici elinizi alıp duvara bir çivi çakmanızı ya da torna vidayla bir vidayı gevşetip sıkmanızı istiyorum. “Şimdi biz normal şartlarda bunları yapamıyoruz sen birde gözlerinizi bağlayın diyorsun. Yoksa bizi ben bilmem eşim bilir yarışmasına mı hazırlıyorsun deyip bana takılan arkadaşlar olacaktır.”

Hayır, tabii ayrıca o yarışmaya katılmak için eş lazım ben o işlere karışmam. İşin şakası bir yana geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir habere rastladım bana ilginç ve bir o kadarda örnek alınacak bir konu gibi geldi şimdi izin verirseniz haberi kısaca paylaşmak istiyorum

“Bursa’da yaşayan 41 yaşındaki görme engelli Yılmaz Kazdal, maharet ve ustalığıyla görenleri şaşırtıyor. Bebekken geçirdiği havale neticesinde gözlerini kaybeden Kazdal, azmiyle hayata küsmedi. Bir ustanın yanında çalışarak motosiklet tamirciliğini öğrenen Kazdal, kısa sürede adeta motor doktoru oldu. Kendisine dükkân açmak yerine evinin önünde bozuk motosikletleri tamir eden Yılmaz Kazdal, maharetli parmaklarını konuşturarak, arızalı motorları kısa sürede onarıyor.

Yılmaz Kazdal: İnsanlar beni görünce çok şaşırıyor. Kafayı yiyenler var. Çoğu insan motosikletini yaptırmaktan ziyade, benim motosikletleri nasıl tamir ettiğimi görüp öğrenmek için yanıma geliyor. Motosiklet üzerine Türkiye’de ya da Bursa’da benim gibi görme engelli bir tamircinin olduğunu hiç zannetmiyorum. Rakiplerimi de bekliyorum” diyerek her kese meydan okuyor. “

Bakın gördünüz mü? Çoğumuz bir vidayı bile sıkamazken görme yeteneğini kaybetmiş bir insan dokunarak ve dinleyerek motosiklet tamir ediyor. Ayrıca ben bu haberin videosunu da dikkatli bir şekilde izledim. Yılmaz o videoda başlangıçta elini egzoz gibi parçalara değdirdiğini ve yanlışlıkla elini yaktığını ve kimi zamanda elini parçaların arısına sıkıştırdığını ancak bunlara rağmen öğrenmekten vazgeçmediğini kendini geliştirip bu günlere geldiğini söyledi.

Ben buradan başta Yılmaz olmak üzere sabırla onu yetiştiren ustalara ve onu destekleyen ailesine teşekkür ediyorum. İşte bizim böyle davranıp vazgeçmeyerek herkese örnek olmamız gerek. Biliyorum yılmaz gibi yetenekli arkadaşlarımız var umarım bu haberi görürler ve Yılmaz’ın açtığı bu yoldan onlarda ilerler.

Bakın arkadaşlar hiçbir engellenen bir bireye sen bunu yapamazsın diye olumsuz şekilde yaklaşmayın. Hep destek olmaya çalışın. Çünkü dünya engelsiz hale gelecekse bunu yine engellenenler olarak yeteneklerimizi keşfederek biz yapacağız. Onun için eğer yakınlarınızda engellenen biri varsa ve yeteneklerini keşfetmeye çalışıyorsa ona destek olmaya çalışmalısınız. Ben inanıyorum biz sabırla ve inatla yeteneklerimizi ortaya çıkartıp engellerle mücadeleden vazgeçmezsek dünya daha özgür bir yer olacaktır…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…