Haber: Onur Akçelik

İzzet Baysal Caddesinde bulunan ve 30 yıldır gıda sektöründe hizmet veren Aktaş Gıda, “Herkesin içi ısınsın” sloganı ile “Askıda Tavuk” kampanyası başlattı. Başlatılan kampanya kapsamında, hayırsever vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine destek olunması bekleniyor.

SİZLER DE DESTEK OLUN!

Aktaş Gıda İşletmecisi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatabilmek için böyle bir kampanya başlattıklarını belirtti.

Tel: 0 374 217 45 28