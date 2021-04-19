“Herkesin içi ısınsın”

İzzet Baysal Caddesinde en işlek noktasında bulunan ve 30 yıldır gıda sektöründe hizmet veren Aktaş Gıda, bu zamana kadar yapılmamış bir şey yaptı.

“Herkesin içi ısınsın”

Haber: Onur Akçelik

İzzet Baysal Caddesinde bulunan ve 30 yıldır gıda sektöründe hizmet veren Aktaş Gıda, “Herkesin içi ısınsın” sloganı ile “Askıda Tavuk” kampanyası başlattı. Başlatılan kampanya kapsamında,  hayırsever vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine destek olunması bekleniyor.  

SİZLER DE DESTEK OLUN!

Aktaş Gıda İşletmecisi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatabilmek için böyle bir kampanya başlattıklarını belirtti.          

Tel: 0 374 217 45 28

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