“Herkesin kendi vatanında mutlu olduğuna inanıyoruz”

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş Ankara’da düzenlenen ve partinin yüksek istişare kurulu üyeleri genel idare kurulu üyeleri, milletvekilleri ve il başkanları katılımı ile gerçekleşen “Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş” konulu çalıştay hakkında değerlendirmeler yaptı. Örnekbaş İYİ Parti olarak sadece eleştiren bir muhalefet tarzı izlemediklerini ve bu çalıştayın parti olarak her zaman bir çözüm önerisi sunmak adına yola çıktıklarının bir örneği olduğunu söyledi. Örnekbaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi “Partimiz önemli bir çalıştay programı gerçekleştirmiştir. Biz parti olarak her zaman bu ülkede çözüm önerilerinin yanında olan tavrımızı bir kere daha belirgin olarak ortaya koyuyoruz. Suriyeliler konusu bu ülkenin öncelikli olarak ve ivedilikle çözmesi gereken sorunlarının başlında yer almaktadır. Bu konu için değerli Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendinin yaptığı konuşma ve bu konuda parti olarak sunduğumuz çözüm önerisi çok önemlidir.

“SURİYELİLERİN SAHİP OLDUĞU RUHSATSIZ İŞYERLERİ KAPATILACAK”

3 aşamadan oluşan bu plan çerçevesinde, mevcut iktidarın atması gereken, ancak onlar atmadığı için İyi Parti iktidarında bizlerin bizzat atacağımız adımları ortaya koymuş olduk. Planın ilk aşaması, kalıcı bir çözüm için gereken adımların atılabilmesi için ihtiyaç duyulacak hazırlık dönemini tanımlıyor; Bu dönemde: ‘Açık Kapı Politikası’ uygulamasına son verilecek. Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere, vatandaşlık verilmeyeceği ilân edilecek. Suriyelilerin sahip olduğu ruhsatsız işyerleri kapatılacak, ruhsatlı olan ticari kuruluşlar ise denetlenecek. Haksız rekabeti önlemek için Yabancı İşletmecileri kapsayacak bir geçici mükellefiyet kanunu çıkartılarak; çalışanlardan sigorta katkı payı alınıp, vergi kesintisi yapılacak. Suriyelilerin veri tabanında kayıtlı bulunan bilgilerinin doğruluğu teyit edilecek; varsa eksikliklerin giderilmesi için gerekli adımlar atılacak.

“TÜRKİYE’YE TEKRAR KABUL EDİLMEYECEK”

Bayram ziyareti, ticaret veya çeşitli nedenlerle ülkelerine giden Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşlerine, mevcut kanunlara uygun olarak izin verilmeyecek. Suç işleyen Suriyeliler, yasalarımızın öngördüğü cezaları çektikten sonra, yine yasalarımız uyarınca sınır dışı edilecek ve Türkiye’ye tekrar kabul edilmeyecek. Planın ikinci aşamasıyla eve dönüş sürecini başlatacağız. ‘Geri Dönüş Strateji ve Eylem Planı’ ivedilikle hazırlanacak. Şam hükümeti ile ortaklaşa kurulacak bir komisyon aracılığıyla, Suriyelilerin Türkiye’ye göç etmeden önce yaşadıkları evlerine, köy, kasaba veya şehirlere geri dönmeleri için uygun şartlar oluşturulacak. Çatışmaların sona erdiği yerleşim yerlerinden Türkiye’ye gelen Suriyelilerin vatanlarına geri dönmeleri için, bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartılarak, süreç başlatılacak. Ülkemizde herhangi bir kaydı olmayan Suriyeliler için 3 aşamalı bir ‘Sınır dışı Prosedürü’ hazırlanacak. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü eşgüdümü altında belediyelerin de geri dönüş sürecinde aktif görev almaları sağlanacak. Belediyelerde yapılması beklenen geri dönüş başvuruları ile devamında başlayacak yolculuk işlemleri için yapılması gerekenlerin tarif edildiği bir süreç çalışması yapılacak.

“HERKESİN KENDİ VATANINDA MUTLU OLDUĞUNA İNANIYORUZ”

Planın üçüncü ve son aşamasında ise Suriyelilerin geri dönüş sürecinin kalıcı ve sürdürülebilir olabilmesi için atılacak tamamlayıcı nitelikteki adımlara odaklanacağız. Bu aşamada; Geri dönüş süreci ile ilgilenecek bir Birim kurularak, doğrudan Belediyelere yapılacak başvuruların tek merkezden izlenebilmesi amacıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm sağlanacak. Belediyelere yapılacak geri dönüş başvuruları üzerine yolculuk işlemlerinin tarif edileceği bir süreç çalışması başlatılacak. Belediyelerce ilgili birimlere ihtiyaç duyulacak sayıda personel görevlendirmesi yapılacak. Suriyelilerin iş yerlerini denetleme çalışmaları yeniden başlatılıp, belediyeler arasında bu konudaki farklı uygulamalar giderilecek. İYİ Parti olarak herkesin kendi vatanında mutlu olduğuna inanıyoruz. Bu gerçekten yola çıkarak, hem Suriyeli misafirlerimizin mutluluğu, hem de vatandaşlarımıza mutlu, huzurlu ve müreffeh bir gelecek sunmak için Geri Dönüş Sürecinin acilen başlatılması gerekiyor. Sizlere kısaca aktardığım, önümüzdeki süreçte daha da detaylandıracağımız ‘Geri Dönüş Planı’ ile, İYİ Parti iktidarında bunu en doğru, sürdürülebilir ve kalıcı bir biçimde gerçekleştireceğiz.”