Herkesin konuştuğu kavganın tarafları ne dedi?

Bolu Kanuni Anadolu Lisesi’nde yaşanan olayla ilgili Okul Müdürü Vedat Açıkgöz ve öğrenci Velisi Onur Bozkurt açıklamalarda bulundu. Okul Müdürü Vedat Açıkgöz, “Öğrencilere kılık kıyafete uygun olmayanları almayacağız diye duyurmuştuk. Bu şekilde 30’a yakın kıyafeti uygun olmayan öğrencimiz olduğunu görünce onları ayırıp okulun bahçesinde topluca konuşurken bu talihsiz olay yaşandı. Öğrencileri evlere falan göndermiş değiliz” derken, okul müdürü tarafından darp edildiğini öne süren Veli Onur Bozkurt ise, kızının daha önce de İstiklal Marşı törenine 5 dakika geç kaldığı için disiplin soruşturması geçirdiğini iddia etti. İşte tarafların kendi ağzından beyanları;

VEDAT AÇIKGÖZ;

Olayın bayrak töreni sonrasında olduğunu belirten okul müdürü Vedat Açıkgöz, “Bayrak töreninde bulunan ve kılık kıyafeti uygun olmayan çok sayıda öğrenciyi orada ayırdım. 30 kadar uygun olmayan şekilde giyinen öğrenci ile bahçede konuşurken, Bahçe kapısı dışından içer doğru avazı çıktığı kadar bağıran bir veli girdi. Alenen küfrediyor. Hangi o… ç… benim çocuğumu okula almayacakmış şeklide. Öğrencimiz, ‘baba bizi okula almayacaklar’ diye mesaj mı attı yoksa telefon mu etti bilmiyorum. Velinin yanına koştum, ‘beyefendi öğrenciler, öğretmenler var, ne yapıyorsunuz? Dedim. Islarla bağırmaya küfür etmeye devam etti. Sonrasında itişme kakışma oldu. Yumruk atma gibi bir şey yok. Tamamen abartma. Velinin de fiziksel müdahalesi yok. İtiş kakış arbede oldu, elimi tutmaya çalıştı. Ben de ittim hepsi bu. Öğrencilerin ve öğretmenlerin içerisinde küfür olayı olmasaydı keşke. Ben 30 yıllık eğitimciyim. Herkes şanı için, şerefi için yaşar, haysiyeti için, namusu için yaşar. Bu kadar ucuz değil. Hiç kimse bana sormadan haber yapıyor. Bazı gazeteler pazartesi gününde haber yapılıyor. Bugün aynı gazete, haberi değiştirip, ‘Öğrencinin pantolonu kısa diye almadı!’ Keşke herkes sizin kadar duyarlı olsa” ifadelerini kullandı.

ONUR BOZKURT;

Kızının pazartesi günü kendisini arayarak “pantolonunun paça boyunun kısa olduğu gerekçesiyle sınıfa alınmadığını” söylediğini, bunun üzerine okula gittiğini anlatan Bozkurt, okula girdikten sonra tartıştığı müdürün kendisine yumruklar savurduğunu, bir yumruğun da gözüne isabet ettiğini kaydetti. Kendisinin okul müdürüne küfür ettiği iddialarına ilişkin de Bozkurt, "Ben hastanede gözümü açtığımda tansiyonum çok yüksekti. O an bilincimi kaybetmiş olabilirim. Ben bildiğim kadarıyla küfür etmediğimi düşünüyorum" diye konuştu.

MİLLİ EĞİTİM AÇIKLAMASI;

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, Kanuni Anadolu Lisesinde İstiklal Marşı töreninden sonra okul müdürünün kıyafetle ilgili öğrencilere uyarıda bulunduğu sırada dışarıdan okul bahçesine hakaret içerikli cümlelerle bir öğrenci velisinin girdiği aktarılarak, "Bu esnada okul müdürü, hakaret içerikli cümlelerin okul bahçesinde söylenilmeyeceği hususunda veliyi uyarmış, devamında veli tarafından okul müdürünün eli tutulmuş, bunun üzerine veli ile okul müdürü arasında arbede yaşanmıştır. Konu hakkında inceleme/soruşturma yapılmak üzere işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.