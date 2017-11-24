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24 Kasım 2017 Cuma
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    • “Herkesin samimi olması gerekmektedir”

    25 Kasım Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için uluslar arası mücadele günü dolayısıyla Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu Adliye önünde basın açıklaması yaptı.

    24 Kasım 2017 Cuma 13:25
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    “Herkesin samimi olması gerekmektedir”

    Haber: Semih Baykal

    Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi Aydan Özdemir,  25 Kasım Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için uluslar arası mücadele günü ile ilgili Adliye binası önünde yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi; “Kadına yönelik şiddetin çarpıcı artış gösterdiği ülkemizde; mücadele yöntemlerini tartışırken; Kadına yönelik şiddetin hayatın diğer alanlarında yaşanan şiddetten bağımsız olarak ele alınması durumunda mücadelenin etkisiz kalmasına yol açacağı gerçeğini de dikkate almamız gerekmektedir. Şiddet kimden, nereden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın şiddet uygulayanın, şiddet uygulananın kim olduğuna, neden uygulandığına bakılmaksızın ortak bir bilinçle şiddete karşı duruş sergilenmelidir. Kadına yönelik şiddetin önlemesi mücadelesinde bu mücadelenin paydaşı olan herkesin samimi olması gerekmektedir. Özellikle devletin, hükümetin, siyasi makamların kadına bakış açılarını kadın sorununu çözecek yönde dönüştürülmesi gerekmektedir” dedi.

    “MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ”

    Açıklamasının devamında Özdemir; “Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuk Komisyonu olarak dün olduğu gibi bugün de ülkemizin her yerinde, kadının insan haklarının ihlaline yol açan her türlü davranışın, tutumun kadınların Cumhuriyetle elde ettiği kazanımlara aykırı yasal değişikliklerin karşısında olmaya devam ederek, kadına karşı şiddetin tamamiyle ortadan kaldırılmasına yönelik politikaların ortaya konulmasındaki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. 

    Anahtar Kelimeler: 25, Kasım, Kadına, Yönelik, şiddetin

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