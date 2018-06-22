Haber: BMA

Restore edilerek hizmete girdiği gün itibariyle ziyaretçi akınına uğrayan Taşhan Cafe & Restaurant, ilgi odağı olmaya devam ediyor. Tarihi havası ve ilçelere özel odaları ile vatandaşların buluşma mekanı haline gelen Taşhan Cafe, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Reha Denemeç’i ağırladı. Taşhan’ın otantik yapısını çok seven Denemeç, kaliteli hizmet dolayısıyla işletme sahiplerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

İlimiz protokolü tarafından da tercih edilen mekan konumunda olan Taşhan, zaman zaman Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğana ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş’i de ağırlıyor.