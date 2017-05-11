Bolu’da eğitim gören öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim öğretimlerini devam ettirmeleri için il merkezinde bulunan okullar ve çevrelerinde bulunan park, internet kafe, kahvehane, market, tekel bayilei ve umuma açık yerlerde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube, Asayiş, KOM ve Trafik şubelerinin katıldığı Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması 282 şahıs üzerinde Genel Bilgi Tarama yapıldı. Yapılan taramalarda hakkında arama kararı olan bir kişi yakalandı.

Okul çevresinde bulunan 2 işyerine ise 18 yaş altı kişilere sigara satmak suçundan adli işlem yapılırken, 8 adet okul servisine trafik cezası yazıldı.