HES kodu Göynük’te de başladı

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Göynük ilçesinde, korona virüsle mücadele kapsamında Sünnet ve Çubuk Gölü girişlerinde HES kodu denetimi yapılacak. 23 Ağustos tarihi itibariyle Abant, Gölcük ve Yedigöller mesire alanlarında uygulamaya konulan HES kodu, salgınla mücadelenin bir parçası olmuştu. Evlerinden çıkmamaları gereken pozitif vaka tanımlı ya da temaslı vatandaşlar HES kodu sayesinde tabiat ve milli parkların girişindi tespit edilmeye başlandı. Göynük Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi de bu kapsamda bir karar aldı. Göynük Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlçe Umumi Hıfzıssıhha kararı gereğince Sünnet Gölü ve Çubuk Gölüne gelen bütün misafirlerimiz HES kodu ile giriş yapacaklardır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için HES kodu temin etmeleri önemle duyurulur.”