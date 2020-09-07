HES kodu Göynük’te de başladı

Korona virüs önlemleri kapsamında hayata geçirilen ve Milli Parklara girişlerde kullanılması zorunlu hale gelen HES kodu, Sünnet ve Çubuk Gölü içinde uygulamaya konuldu.

HES kodu Göynük’te de başladı

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Göynük ilçesinde, korona virüsle mücadele kapsamında Sünnet ve Çubuk Gölü girişlerinde HES kodu denetimi yapılacak. 23 Ağustos tarihi itibariyle Abant, Gölcük ve Yedigöller mesire alanlarında uygulamaya konulan HES kodu, salgınla mücadelenin bir parçası olmuştu. Evlerinden çıkmamaları gereken pozitif vaka tanımlı ya da temaslı vatandaşlar HES kodu sayesinde tabiat ve milli parkların girişindi tespit edilmeye başlandı. Göynük Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi de bu kapsamda bir karar aldı.  Göynük Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlçe Umumi Hıfzıssıhha kararı gereğince Sünnet Gölü ve Çubuk Gölüne gelen bütün misafirlerimiz HES kodu ile giriş yapacaklardır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için HES kodu temin etmeleri önemle duyurulur.”

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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