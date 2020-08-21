Haber: N. Halid Altundal

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Gölköy’de yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Bolu’ya geldi. Çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Bakan Yardımcısı Metin, basın mensuplarının sorularını da cevapladı.

"HES KODU HAYATIN BİR PARÇASI HALİNE GELDİ"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "tabiat parkları ile milli parklara HES kodu ile girilmesinin sorun yaşatıp yaşatmayacağı" yönündeki soruya cevap veren Metin, "Pandemi sürecinde tabiat parklarına HES ile girilecek. Bu açıdan ziyaretçi sayısının etkileneceğini zannetmiyorum. Zaten pandemi sürecinde kurallara alıştık. Halkımız, bu sisteme de alıştı. HES kodunu kullanarak her şeyi yapıyor. HES kodu hayatın bir parçası haline geldi. Bunun tabiat parklarına girişlerde uygulanması anlamında sorun olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

GİRİŞ İÇİN SANAL UYGULAMA

Metin, özelikle Abant ve Yedigöllerin girişlerinde bazı dönemlerde yaşanan araç kuyrukları ve yoğunlukları ile ilgili bir çalışma yaptıklarını, sanal randevulu sistem getireceklerini kaydetti.

Gölcük Tabiat Parkı'nda yapılan ve daha sonra bazı STK'ların başvurusu ile mahkeme süreci başlayan 25 bungalov evin akıbetinin sorulması üzerine Metin, "Devam eden bir mahkeme var. Bakanlığımıza intikal eden bir karar yok. Ama tabii ki mahkeme ne karar verirse onun uygulanması mecburi. Ama onun dışında şunu ifade edeyim; oradaki asıl problem bu 25 evden ziyade yapılmak istenen bir oteldi. O otel zaten olmayacak. Çünkü öyle bir otelin oraya yapılma şansı yok. Öyle bir şeye izin vermeyiz. Onu net olarak söyleyeyim" diye konuştu.