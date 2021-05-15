HES kodu olmayan pazara giremeyecek

Haber: C. Kutay Aykan

Pazarcılar koronavirüs tedbirlerine uyarak tezgah açarken, pazar yerlerine yapılan girişlerde HES kodu kontrolüne dikkat ediliyor. İlimizde, İhsaniye Mahallesi'ndeki ana pazar ile Bahçelievler, Sağlık, Kalıcı konutlar, Beşkavaklar, Çıkınlar, Karaçayır ve Sümer mahalleleri ile Çaydurt pazarları hizmet veriyor.Salgın tedbirleri kapsamında kurulan pazara gelen vatandaşlar, Kovid-19 tedbirlerinde uyarak taze sebze ve meyvelerden satın alıyor.

Zabıta ekipleri, pazar girişlerinde vatandaşların ateşlerini ölçerken, kalabalık olmasını önlemek amacıyla belirli aralıklarla pazarlara girişe izin veriyor. Bunun yanı sıra, vatandaşlar ekipler tarafından sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılıyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021, 16:13