HES kodu sağolsun!

Haber: N. Halid Altundal

68 yaşındaki S.A.K. isimli bir vatandaş karantina süresinin bitmesine 1 gün kala dışarı çıktı. Su yükletmek için Bolu Belediyesine gelen S.A.K.’nin girişte yapılan HES kodu sorgulamasında koronavirüs temaslısı olduğu ve karantina süresinin bitmediği tespit edildi. Gişe görevlileri durumu hemen kolluk kuvvetlerine haber verdi. Bolu Belediyesine gelen bekçiler S.A.K.’yi girişteki boş bir alana alarak 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Bir süre belediye binası girişinde bekletilen S.A.K., sağlık ekiplerince karantina süresini tamamlaması için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesinde bulunan karantina yurdu Seyyide Nefise Öğrenci Yurduna götürüldü.