HES kodu sorgulaması yapılmalı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Salgının yayılmaya devam ettiği ülkemizde artan vakaların önüne geçilebilmesi için gerek İçişleri Bakanlığı tarafından gerekse illerde Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca gerekli tedbirler alınmaya devam ediyor. Zonguldak’ta Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kentteki vaka artışlarının önüne geçilebilmek için yeni bir karar alındı. Karara göre şehre girişlerde HES kodu bildirilmesi zorunluluğu getirildi. Kararın ardından polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol noktaları oluşturuldu.

BOLU’YA GİRİŞLER KISITLANMALI

Zonguldak Valiliğince alınan HES kodu kararı sonrası gözler Bolu’ya çevrildi. Ülkemizde günlük tespit edilen vakaların yüzde 40’ını İstanbul’daki hastalar oluştururken Marmara’nın Anadolu’ya açılan kapısı konumundaki ilimiz Bolu’da da vaka ve hasta sayıları artış göstermeye başladı. Bolu Valisi Ahmet Ümit daha önce yaptığı açıklamalarda ilimizdeki artışların il dışından gelen kişiler sebebiyle ortaya çıktığını bildirmişti. Son dönemde yeniden yükselişe geçen koronavirüs vakalarına karşı Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin ilimize girişlerde HES kodu uygulaması için karar alıp almayacağı merak konusu oldu. Zonguldak’ta alınan kararla ilgili düşüncelerini paylaşan birçok vatandaş uygulamanın Bolu’da da uygulanmaya başlamasını ve hatta ülke genelinde yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Öte yandan ilimizde jandarma ve polis ekipleri özellikle milli parklara girişlerde yaptığı HES kodu sorgulamasında karantina kurallarını ihlal eden birçok kişi tespit ederken, pozitif veya temaslı durumundaki kişilerin kurallara uymaması salgının yayılmasında önemli bir rol oynuyor.