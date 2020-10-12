HES kodu tabiat harikalarına ilgiyi azaltmadı

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizin tabiat güzellikleri Abant ve Gölcük, hafta sonu tatilcilerin gözdesi oldu. Girişlerin HES kodu ile yapıldığı tabiat parklarına gelen tatilciler güneşin ve doğanın tadını çıkardılar.

Ankara ve İstanbul arasında yer alan, şehir merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alan Gölcük'te yoğunluk yaşandı. Tabiat parkına günübirlik tatil için gelenler, yoğunluk nedeniyle araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. Tabiat parkında göl çevresindeki piknik alanları da doldu. Yerli ve yabancı tatilciler, temiz havası ve kartpostallık görüntü sergileyen Gölcük'te, göl çevresinde yürüyüş yapıp, bisikletle göl çevresinde gezinerek ve piknik yaparak keyifli vakit geçirdi.

ABANT’TA RENK CÜMBÜŞÜ

Doğa harikası Abant Tabiat Parkı, sonbaharın renklerine bürünmeye başladı. Renk cümbüşünün yaşandığı Abant, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenlerin akınına uğradı. Ziyaretçiler, Abant'ta kiralanan bisikletler ve faytonlarla tur atarken, bazıları da tabiat parkının eşsiz manzarasıyla fotoğraf çektirmeyi tercih etti. Jandarma ekipleri, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Abant Tabiat Parkı'nda vatandaşların çoğunlukla tedbirlere uyduğu ve maske taktığı gözlemlendi.