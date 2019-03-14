"Hesap veren bir belediye başkanı olacağım"

Haber: Gönül Olutürk

31 Mart'ta yapılacak seçimlere kısa bir süre kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, Akasya Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Köroğlu Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı toplantıda konuşan Özcan "Yıllardır TBMM'ye Bolu'nun bütün sorunlarını taşıdım. Artık diyorum ki sorunları dile getirmek değil o sorunları çözmek istiyorum. İşte bu yüzden belediye başkanlığına aday oldum. Şuna emin olun Bolu çok iyi noktaya gelecek.Bugüne kadar hak ettiği yere gelemedi.İşte ben Bolu'ya hakkını teslim edebilmek için aday oldum" dedi.

"HESAP VEREN BİR BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIM"

Şeffaf belediyecilik anlayışını benimseyeceklerini ifade eden Özcan "Belediye binasında her yıl büyük bir pankart göreceksiniz. Bolu belediyesinin 2019 yılı su giderleri şu kadar, akaryakıt giderleri şu kadar, iller bankası geliri şu kadar, personel gideri şu kadar, tek tek yazacak hepsini görebileceksiniz. Hesap veren bir belediye başkanı olcağız. Bütün belediyelerde bir denetleme komisyonu vardır ve bütün belediyelerin denetleme komisyonunda seçilen başkanın listesinden seçilen kişiler vardır.Burada belediye meclis üyesi adayı arkadaşlarımız var denetleme komisyonunun başkanı bu arkadaşlarımızdan olmayacak. Muhalefet listesinden gelenlerden biri olacak. Gelsin bu hesapları daha etkili bir şekilde inceleyebilsin diye. Yanlışımız varsa bedelini bize ödetsin diye. Eğer biz bilmeden istemeden haram yersek tüyü bitmemiş yetimin hakkını yersek bize bunun hesabını sorsun diye" şeklinde konuştu.

"BOLULULARIN BAŞKANI OLACAĞIM"

Suriyelilere belediye bütçesinden hiçbir şekilde yardım yapmayacağını ifade eden Özcan konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Ben Boluluların belediye başkanı olacağım dedim Suriyelilerin değil.Belediyelerin önemli harcamalarından biri de sosyal yardım kanun ihtiyaç sahibi vatandaşlarına yardım yap diyor. Bolu Belediyesi her yıl bu kaleme 20 milyon Türk lirası kadar para harcıyor. İhtiyaç sahibi olana elbette gitsin bu para. Ama bu paranın yüzde 95'i Bolu'da yaşayan yoksul vatandaşımıza gitmiyor Suriyelilere gidiyor.Sizin paralarınızla ödenen o vergilerle bir tek Suriyeliye yardım yapmayacağım. Bu para ihtiyaç sahibi Bolululara gidecek. Suriyelilere iş yeri açma ruhsatı da vermeyeceğim. Bolu'ya yerleşsinler istemiyorum."

Programın sonunda ise vatandaşlar Özcan'la fotoğraf çektirmek için dakikalarca sıra bekledi.