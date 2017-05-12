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12 Mayıs 2017 Cuma
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    • “Hesap vermesini istiyoruz”

    Bolu Eğitim – Sen Şubesi, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden tarihçiler hakkında açıklamada bulundu. Aynı zamanda Ak Parti hükümetine ağır eleştirilerde bulundu.

    12 Mayıs 2017 Cuma 14:49
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    “Hesap vermesini istiyoruz”

    Haber: Aysun Beykoz

    Bolu Eğitim – Sen Şubesi, yaptığı açıklamada Ak Parti hükümetine yüklenerek “AKP Hükümeti’nin iş başına geldiği günden bu yana genel politikası; kendi siyasal ideolojik politikasına uygun düşünmeyen-düşünmemiş olan herkesi hedef alma ve yıpratarak itibarsızlaştırma üzerine kuruldu. Bunu yaparken de elindeki devlet olanaklarını ve yandaşı olan basını, kendi politikasına hizmet eden çeşitli çevreleri kullanmada hiçbir çekince görmedi. AKP bir yandan kendi siyasal ideolojisini hakim kılmaya çalışırken bir yandan da kendi siyasal ideolojik politikasına uygun düşünmeyen her yapıyı, kurumu siyasal kişiliği hatta tarihi olayları bile itibarsızlaştırmak ve karalamak için her türlü yol ve yöntemi kullanıyor. Kraldan çok kralcı olan yandaş medya ve onun kalemşörleri işi daha da ileri götürerek tartışma, görüş açıklama kisvesi altında hakaret ve karalamada sınır tanımıyor. AKP’nin iç ve dış politikada her sıkıştığında bu kalemşorlar kurulmuş saat gibi sahneye çıkıyor ve gündemi değiştirmek için mesnetsiz, spekülatif açıklamalar yapıyorlar. Bunun bir örneğini daha bugünlerde yaşadık. Mustafa Kemal Atatürk hakkında hiçbir tarihselliği olmayan, sadece kendi fantezilerini ortalığa saçarak hakaret, çarpıtma ve karalama amacı güdenler, arkalarına aldıkları güç ile daha cesur ortaya çıkıyorlar. Eğitim Sen olarak, hakikat arayışından bağı kopmuş, hiçbir tarihsel nitelik taşımayan, tek amacı yalan ve iftiralarla kendi fikirlerini topluma kusmak olanların ödüllendirildiği bir dönemde bu ve benzeri hakaret ve karalama çabalarını kınıyor, bunu yapanların ve siyasi sorumlularının hesap vermesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

                                                                                                                                       

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Eğitim,, Sen, Şubesi

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