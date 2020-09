“Hevesleri bu kez de kursaklarında kalacaktır”

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir kahvaltı programında gazetecilerin sorularını cevapladı. Başkanı Tanju Özcan, koronavirüs vefatlarıyla ilgili gelen bir soruya, “koronavirüs dolayısıyla ölenlere baktığınızda, büyük bir çoğunluk başka hastalıktan mustarip olan, yaşı da oldukça ileri yaşta olan kişiler. Yani ölenlerin çok büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı" cevabını vermişti.

ULUSAL MEDYA YİNE DİLİNE DOLADI

Başkan Özcan’ın açıklamalarını bölüm bölüm alarak servis eden ve “CHP’li Belediye Başkanı’ndan kan donduran sözler” başlığıyla yayınlayan ulusal haber kanalları ve yayın organları Özcan’ı yine diline doladı. Çarpıtılan başlıklarla gündeme taşınan haberlere Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Okay Özcan sert tepki gösterdi. CHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Okay Özcan yazılı bir açıklama yaparak Başkan Özcan’a karşı zaman zaman başlatılan karalama kampanyalarını eleştirdi.

“YAPILMAYA ÇALIŞILAN BİR KARALAMA KAMPANYASIDIR”

Okay Özcan yaptığı açıklamada, “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 31 Mart 2019’da gerçekleştirilen yerel seçimler sonrası halkın büyük çoğunluğunun teveccühünü kazanarak göreve başlamıştır. Öyle ki seçildikten sonra bile farklı siyasi partilerden ve başka partilerin seçmenlerince takdir edilmiş, çalışmalarında her zaman herkesin başkanı olarak bir imaj çizmiştir. Ancak başkanımız Tanju Özcan’a karşı gerek yerel bazı yayın organlarında gerekse ulusal medya organlarında zaman zaman karalama kampanyası yapmak üzere hazır bulunan bir kitle var. Bu kitle başkanımızın her hareketinden ‘acaba bu işten bir parça koparabilir miyim?’ edasıyla her fırsatta ortaya çıkmaya çalışmaktadır. Nitekim son olarak gündeme getirilen konu da yine aynı kitle tarafından aynı düşüncelerle yapılmaya çalışılan bir karalama kampanyasıdır” dedi.

“İKTİDAR MASKE BULAMAZKEN BAŞKANIMIZ BU İHTİYACI GİDERDİ”

Okay Özcan açıklamasının devamında ayrıca, “Takdir etmesini bilmeyenler çamur at izi kalsın diyor. Son olarak gündeme gelen konuda başkanımız Tanju Özcan’ın konuşmaları etik dışı bir şekilde çarpıtılmakta, sözleri kısım kısım montajlanarak iktidarın tetikçileri tarafından servis edilmektedir. Tanju Bey, koronavirüs sürecinde en hızlı planı ortaya çıkararak virüs daha ilimiz Bolu’ya gelmeden tüm hazırlığını yapmıştır. Bu ülkede iktidar vatandaşa verecek maske bulamazken başkanımız ortaya çıkardığı çözüm yolları ile vatandaşımızın ve esnafımızın maske ihtiyacını ivedi bir şekilde gidermiştir. Gerek il merkezinde yapılan dezenfekte çalışmalarında gerekse farklı ilçelerde yapılan çalışmalarda hep Bolu Belediyesi, dolayısıyla Tanju Özcan imzası bulunmaktadır. Salgının başladığı ilk günden beri alınan tedbirler dolayısıyla vatandaşın yanında olduğunu gösteren Tanju Özcan, ihtiyaç sahibi ailelere binlerce koli gıda yardımı ulaştırmıştır. Gerek esnaflar gerekse de yardıma muhtaç kişiler için maddi ne manevi desteğini bir an olsun esirgememiş ve halen daha kesmemiştir” ifadelerini kullandı.

“SEÇİM SONUÇLARINI YEDİREMEYENLERİN HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAKTIR”

Özcan açıklamalarının sonunda ise şunları belirtti: “Belediye başkanımız Tanju Özcan, ülkemizde bilinen ve güvenilir olan anket şirketlerinden bir tanesinin ‘koronavirüs sürecinin en başarılı başkanları’ anketinde 2. sırayı alarak bu süreçteki başarısını taçlandırmıştır. Ancak ne var ki bu başarıyı hazmedemeyenler, bu başarıyı kendine yediremeyenler yaptığı çalışmalarla Bolu halkını güvenini, saygısını ve takdirini kazanan Belediye Başkanımızın kuyusunu kazmak için canla başla çalışmaktadırlar. Ulusal yayın organlarına servis edilen çarpıtılmış açıklamalarla Tanju Özcan’a karşı yapılan komplo haberler, sadece Başkan’a değil Bolu halkının iradesine saygısızlıktır. Kimse Bolu halkının iradesiyle seçilmiş, Bolu halkının güveniyle görevine devam eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a bu denli mesnetsiz suçlamalar yaparak karalama yapamaz. Bolu halkı başkanının yanındadır, başkan Özcan Bolu halkı için çalışmalarına devam etmektedir. Üstünden bir buçuk yıl geçmesine rağmen seçim sonuçlarını kendine yediremeyen kitlelerin hevesi her zaman olduğu gibi bu kez de kursaklarında kalacaktır”