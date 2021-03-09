Heyecanlı kayak pisti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kış aylarında, özellikle karlı havalarda ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Abant Gölü Tabiat Parkı çevresinde bir grup doğasever yürüyüş yaptı. İlimizin Abant Gölü Tabiat Parkı yakınlarında Trekking yapan ekip yanlarında bulundurduğu üzüm pekmezi ile karın tadını çıkardılar. Birçok ilde kışları yağan karları depolayıp yazları üzerine pekmez dökülüp karlambaç olarak satılıyor. Abant’ın yüksek kesimlerinde dinlenme molası sırasında doğaseverler, doğal dondurma olarak da bilinen etrafta bulunan karları bardaklarının içine doldurup üzerine üzüm pekmezi döküp doyasıya yediler.

Gazeteci Metin Ferah, “Abant Zirve Yürüyüşünde, zirvede fotoğraf molası verdiğimiz sırada guruptan Ümit Beyin poşete kar doldurduğunu görünce meraklanmadım değil. Eşi İlknur hanımla bardağa koydukları karın üzerine üzüm pekmezi dökerek iştahla yemeleri, hepimizin iştahını kabarttı. Bardağını kapan Doğan çiftinin nefis üzüm pekmezli kar ikramı için, adeta birbiriyle yarıştı. Üzüm pekmezli kardan ben de tattım. Ne yalan söyleyeyim. Yapılacak her kar yürüyüşlerine, yanımda üzüm pekmezi götürme kararı aldım” dedi.

Yürüyüşün devamında zirveye yaklaştıkları sırada yöre köylülerinin hazırlamış olduğu ‘Heycanlı Kayak Pisti’ adı altında ufak bir kayak pisti ekibin dikkatini çekti. Kardan yaptıkları lastikle kayılan pist doğaseverlerden ilgi gördü. Kalabalık ekibi gören yöre köylüleri heyecanlandı müşteri geldiği düşüncesiyle fakat grubun pisti izlediği sırada genç vatandaşlardan biri, yukarıdan aşağıya öyle heyecanlı bir iniş yaptı ki guruptan hiç kimse aynı heyecanı yaşamaya cesaret edemedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 14:08