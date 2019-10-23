Heykel Alaaddin Yılmaz’a benzetilmiş

Haber: Erdal Tanrıverdi

Son günlerde tekrar gündeme gelen Uluslar arası Köroğlu Parkıyla ilgili açıklama yapmak için basın mensupları ile buluşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Köroğlu Heykeli ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Heykelin yüzünün eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a benzetildiğini söyleyen Özcan konuyla ilgili olarak, “Heykelin yüzü Köroğlu’nun yüzü birebir eski Belediye Başkanına benzetilmiş. O da enteresan bir durum. Bu niye yapılır onu da çözebilmiş değilim. Kendisiyle de paylaştım bunu. ‘Haberim yok’ dedi. Mimar belli ki Köroğlu’nun kime benzediğini bilemediği için eski Belediye Başkanına burada bir jest yapmış” diye konuştu.