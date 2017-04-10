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10 Nisan 2017 Pazartesi
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    • Hibe başvuruları başladı

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından genç çiftçilerin desteklenmesi amacıyla verilecek hibe destekleri için müracaatlar başladı.2017 yılı genç çiftçilerin destekleneceği hibe başvuruları il müdürlüğüne yapılacak.

    10 Nisan 2017 Pazartesi 09:53
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    Hibe başvuruları başladı

    Haber; Aysun Beykoz

    Genç çiftçilerin 07 Nisan ile 05 Mayıs 2017 tarihleri ön başvurularını internet üzerinden yapabileceklerini belirten bakanlık, "Nüfusu 20 binden az yerleşim yerlerinde yaşayan ve 18-40 yaş aralığında olan genç çiftçilerin hayvansal, bitkisel yöresel ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği konularında yapacakları projelere 30 bin TL’ye kadar hibe desteği verilecektir. Desteklemeden yararlanmak isteyen veya ayrıntılı bilgi almak isteyen çiftçilerimizin 7 Nisan-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında İl Müdürlüklerinde oluşturulan Proje Yürütme Birimine başvurmaları gerekiyor. Ön başvurularının internetten yapıldığı hibe desteklemeleri için çiftçilerimiz hiçbir ücret ödemeden başvuru yapabilecekler. Başvurusu yapılan projeler, kurulacak proje değerlendirme birimi tarafından değerlendirildikten sonra bakanlığımıza sunulacak ve kazanan projeler ile hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra asıl listeler belirlenecektir. Genç çiftçilerimiz konu ile ilgili detaylı bilgiyi il müdürlüklerinden alabileceklerdir" denildi.

    Anahtar Kelimeler: Gıda, Tarım, Hayvancılık, Bakanlığı, Genç

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