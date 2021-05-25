Hibe desteği başvuruları başladı

Haber: N. Halid Altundal

Kovid-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği verileceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayımlanan karar sonrası Ticaret Bakanlığı hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecektir. Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir. Başvurular yalnızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU 30 GÜN SÜRECEK

25 Mayıs 2021 Salı günü başlayan destek başvurularının 30 gün süre ile 23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23:59’a kadar devam edeceği belirtilen açıklamada ayrıca şunlar aktarıldı: “Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre başvuru alınacaktır. TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü, 2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü, 4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü, 6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü, 8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü 30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir. Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecektir.”