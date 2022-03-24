Hibe destekli krediler yüz güldürdü

Haber: Erdal Tanrıverdi

İşletme Müdür Yardımcısı Hüseyin Söğütdere başkanlığında İşletme Şefleri M. Sinan Başoda, Ferdi Duman, M. Fatih Şen, Osman Balcı ve Burak Topaç ile ORKÖY sorumlusu Burak Önerin katılımı ile Fındıcak, Dereçetinören, Dolayüz, Vakıfaktaş, Göllüören, Karşıköy ve Göncek köylerine gerçekleştirilen toplantılarla, verilecek hibe destekli ORKÖY kredilerinin asil ve yedek hak sahipleri belirlendi.

Yapılan toplantılarda isteklilere ''7022 Sayılı Orman Köylülerinin Desteklenmesine Ait Tamim'' ile hangi şartlarda kredi alabilecekleri anlatıldı. Ardından yapılan kura çekimlerinde 4 İşletme Şefliğine ait 7 köyde dış cephe mantolama ve tomruk çekme vinci kredisi kullanacak asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Asil olarak belirlenen orman köylüsüne kullandırılacak kredilerin yüzde 20'si hibe, kalan miktarın 1 yıl geri ödemesiz 5 yıl boyunca yıllık 5 taksitte geri ödemeli olacağı bilgisi verildi.