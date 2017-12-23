Haber: Aysun Beykoz

Konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yapan Ankara Bolulular Platformu; “ Biz Ankara'daki Bolulular, Bolu'nun ve Türkiye'nin incisi güzel Gölcük Tabiat Parkı'nın yapılanmaya açılmasını hiç bir şekilde uygun görmüyoruz. Gölcük Tabiat Parkı'nın yapılanmaya açılması yasalara uygun olmadığı gibi doğal güzelliğin bozulması, endemik ve doğal hayatın yok edilmesi tehlikesini getirecektir.

Sadece Bolu'nun değil, ülkemizin nadide güzelliklerinden olan Gölcük Tabiat Parkı'nın yapılanmaya açılmasından vazgeçilmesini önemle talep ediyoruz” diyerek tepki gösterdiler.