Hiç hoş gelmedin 2021

Haber:Volkan Yılmaz

MTV’YE YÜZDE 9.11

Araç sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne yüzde 9.11 civarında artış yapıldı. 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıktı. Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 – 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya, 1601 – 1800 cc arasında olanlar için 2 bin 964 liradan 3 bin 234 liraya, 1801 – 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001 – 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükseldi.

ENERJİYE YÜZDE 14

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021’de elektrik ve doğalgazda uygulanacak hizmet bedellerini açıkladı. Kesme-bağlama hizmetlerinde indirim yapan EPDK, diğer tüm hizmetlerde yaklaşık yüzde 14 zam yaptı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) yeni tarifesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 6 artışa gidildi. BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, aralıkta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1264 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1414 lira olarak belirlendi.

EMLAK YÜZDE 4.55

Bina, arazi ve arsalar için her yıl ödenmek zorunda olan emlak vergisi için 2021’de geçerli olacak zam oranı 4.55 artış uygulanacak. Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı yeniden değerleme oranı (yüzde 9.11) nispetinde artırıldı. Bu kapsamda tahsil edilen maktu vergi tutarı 2021 yılı için 86 TL olarak belirlendi.

HARÇLARDA ARTTI

2020’de 751,70 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2021 yılında 820,10 liraya çıktı. A sınıfı ehliyet harçları ise 249,30 liradan 272 liraya yükseldi. Yeni yılda pasaport ve ehliyet dahil bazı vergi ve harç tutarlarında, yüzde 9,11 zam yapıldı. Yapılan yeni zamlara göre pasaport harçları da 1 Ocak’tan itibaren şu şekilde belirlendi; Süresi 6 ay olanlar için 227,20 lira, 1 yıl olanlar için 332,10 lira, 2 yıl olanlar için 542,20 lira, 3 yıl olanlar için 770,20 lira, 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira. Mahkemeye başvurma harçları 27,20 liradan, icraya başvurma harçları 59,30 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 97,70 lira olacak.

YOL VE KÖPRÜ ZAMMI

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ortalamada yaklaşık yüzde 25 oranında zam yapıldı. Bir otomobilin geçiş ücreti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 10,50 TL'den 13,25 TL'ye, Osmangazi Köprüsü'nde 117,90 TL'den 147,50 TL'ye yükseldi. Yap işlet devret yöntemiyle yapılan ve devletin dolar üzerinden yüksek geçiş garantisi verdiği köprülerdeki yüksek ücretler dikkat çekti. İstanbul’da en yoğun olarak kullanılan ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde geçiş ücretlerine yüzde 26 zam geldi. Bu köprülerden bir otomobilin geçişi, 10,50 TL’den 13,25 TL’ye yükseldi. Ücretler minibüsler için 13,50 TL’den 17 TL’ye, otobüsler için 29,5 TL’den 37 TL’ye, motosikletler için 4,25 TL’den 5,25 TL’ye yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021, 15:16