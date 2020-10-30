HİÇBİR ŞEY TESADÜF DEĞİLDİR !

Yazıyı Açelya Akkoyun’un sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Tesadüflere inanır mısınız? Diye bir soru sorsam, birçok kişi inanırım der. Hatta hayatta yaptığı her işi tesadüf diye adlandıranlarda vardır. Açık söylemek gerekirse ben tesadüflere pek inanmam çünkü insan tesadüf dediği şeyleri aslında yaptığı şeylerle kendisi yaratır. Mesela bir futbolcu kaleye şut çekmeden topun tesadüflerle kaleye girmesini beklerse hiç gol atamaz.

Yani insan tesadüfleri ve şans denilen şeyi kendisi yaratmalıdır. Örneğin “bazı insanlarla tanışmam gerektiğini hissederim ve konumu, mevki ne olursa olsun o kişi ile mutlaka tanışırım.” Şu anda yaptığım işlerde başarılıysam böyle hissettiğim, için tanıştığım insanların katkısı çok büyüktür. Çünkü böyle hissettiğim kişiler hep güzel yürekli insanlardır. Bana ve birçok kişiye sevgileriyle ilgileriyle engelleri aştırırlar

İşte şu anda mikrofonun başında tanışmak için her şeyi yaptığım sonunda bir şekilde ilgisini çekebildiğim, Türkiye’nin en iyi oyuncularından biri ve 360 tv nin gamzeli güzeli Sevgili Açelya Akkoyun var. Bu yazıyı görme yetersizliği olan arkadaşlarımız için sesli hale getiriyor ve birlikte engelleri aşıyoruz. ben kendi adıma çok istediğim bir hayalimi daha gerçekleştirip Sevgili Açelya İle bir şeyler yapıyorum.

Aslında bu ve bunun gibi destekler yıllardır yaptığımız konuşan yazılarımızla birçok insanın hayatına dokunduğumuzun bir göstergesi ve buda benim için çok önemli ve çok değerli. Çünkü benim ve ekibimin bu yazılarda yapmaya çalıştığımız şey herkes tarafından anlaşılır olmak. Engelleri anlatarak aşmak ve insanların hayatına biraz olsun dokuna bilmektir. Bu yüzdende geçtiğimiz aylarda yeni bir projeye başlamıştık bu yazılardan elde ettiğimiz geliri Anadolu’daki kız çocukları okusun diye “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine” veriyoruz. Bu sayede de daha çok insanın hayatına dokunuyoruz

Bu arada Açelya mikrofonda buraya ne yazarsam yazayım okuyacak. Yani şu anda bir çeşit yönetmen gibiyim. Acaba “ ona şarkı mı söyletsem ya da tekerlememi okutsam diye düşünmüyor değilim. “ şaka şaka Açelya’nın o güzel gülüşünü duymanız için yazdım. Ancak Açelya şimdiden söylüyorum, İleride engelleri komediyle anlatan bir sinema filmi yazmak istiyorum.

Evet, bunu gerçekleştirmek için çok çalışmam çok şey öğrenmem gerek ancak bunu da bir gün başaracağımı biliyorum. Çünkü engelleri dram şeklinde anlatan filmlerden artık çok sıkıldım. Engellenenlerde güler, engellenenlerde şaka yapar bunu kimse sinema ’ya doğru düzgün taşıyamıyor. Bir gün bunu gerçekleştireceğim işte o zaman seni de oyuncu olarak o filmde görmek isterim. Yani bu seninle ilk çalışmamız ancak son olmayacak bundan sonra benden kurtulamazsın!

Açelya Akkoyun: “ Hiç Kurtulmaya niyetim yok zaten”

Neyse bunu zamanı gelince Açelya ile özel olarak konuşuruz. Ben sevgili Açelya Akkoyun’a beni kırmayıp bu yazıda bana eşlik ettiği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Galiba onunla tanışarak İyi bir Arkadaş ve güzel yürekli bir abla kazandım. Bunun içinde çok mutluyum.

Buradan Engellenen arkadaşlarımıza ve ailelerine seslenmek istiyorum. Bazı şeyleri yapmak için tesadüfleri beklemeyin. Başta anlatmaya çalıştığım gibi tesadüf dediğimiz şeyleri aslında yaptığımız ve düşündüğümüz şeylerle bizler yaratırız. Eğer hiçbir şey yapmadan evlerde oturup tesadüf olacak şans gelecek diye beklersek o beklenen tesadüfler ve şanslar hiç oluşmaz.

Onun için ne olur. Bir şeyler yapmak istiyorsanız harekete geçin. Hayal kurun o hayali gerçekleştirmek için çalışın. Evet, biliyorum sizi farklı görüp “yolunuza sen bunu yapamazsın diyecek çok kişi çıkacak. “ ancak onları dinlemeyin. İnanın sadece istediklerinize odaklanır, olumlu düşünür ve çalışırsanız engeliniz ne olursa olsun bir gün o hayalinizi gerçekleştire bilirsiniz…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Açelya Akkoyun – Bolu Olay Gündem Gazetesi…

Açelya Akkoyun: “ Efendim yazardan sonra seslendirmenin dipnotu olsun. Sevgili Onur bana bu görevi verdiği için büyük bir şeref duydum. Ben kendim adıma şunu söylemek istiyorum. Bizler bu dünyada koskocaman bir puzzle gibiyiz. Hepimizin görevleri var hepimizin şekilleri var. Hepimizin bu dünyanın aslında iyiliği için tamamladığı bir başka puzzle var. Buradan bakarsak eğer hiç birimiz ne eksiğiz ne fazlayız. Kendini eksik sananda fazla sananda aynı yanılgının içindedir. Bence efendim bizler birbirimizi tamamlamak için bu dünyadayız. Sevgili Onur’a ve bu konuşmamı dinleyen bütün arkadaşlarıma beni tamamladıkları için bana yardım ettikleri için sonsuz teşekkür ederim. Hepinizi hepimizi çok seviyorum. Görüşmek Üzere iyi günler… “

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020, 19:51