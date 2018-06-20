Haber: Semih Baykal

İlimiz Gölyüzü Mahallesi Sosyal Güvenlik Kurumu yolu üzerinden motosikletiyle şehir merkezine gitmekte olan Erhan Güven, motosikletinin zincirinin yerinden çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek arkasında oturan Salih Kaplan’la beraber yere düştü. Kazada sürücü yara almazken, Salih Kaplan yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları incelemede Güven’in ehliyetsiz olduğunu, kask takmadığını ve motosikletinin plakasının olmadığını tespit etti. Polisler, Güven’e Ehliyetsiz ve trafiğe tescili olmayan aracı kullanmaktan 5 bin TL para cezası kesti. Motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

ŞÜPHELİ MOTOSİKLET YAKALADILAR

Polis ekipleri ayrıca olay yerinde yaptıkları inceleme sırasında park halinde bulunan bir motosikleti de durumundan şüphelenerek inceleme yaptı. Ekipler plakası 14 AL 516 motosiklet üzerinde yaptıkları incelemede plakasının başka bir aracın üzerine kayıtlı olduğunu ve şase numarasının da farklı olduğunu tespit etti. Ekipler güvenlik nedeniyle bu motosikleti de çekici yardımla otoparka çekti.