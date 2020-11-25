“Hiçbir tedbir ölümden daha kötü değildir”

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valisi Ahmet Ümit, koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Ümit yaptığı açıklamada vatandaşlara kurallara uyma çağrısında bulundu. Vali Ümit, “Küçük-büyük, genç-yaşlı bütün vatandaşlarımızın hep beraber devletimiz tarafından ve ilimiz anlamında hıfzıssıhha meclisimizin belirlemiş olduğu kurallara, mücadele kurallarına hep birlikte en etkin şekilde uyalım. Bunu yaptığımız takdirde çok uzun olmayan, çok uzun sürmeyecek süre içerisinde bizim bu problemi yeneceğimizi düşünüyorum" dedi.

“TEDBİRLERE TAM OLARAK UYMAMIZ GEREKİYOR”

Koronavirüsün çok ciddi bir sağlık tehdidi olduğunun altını çizen Vali Ümit ayrıca, "Bu tehdit halen devam ediyor. Bu tehdide karşı başarılı olabilmemiz için bireysel çalışmaların yetmesi mümkün değil. Bütün toplum olarak her birimiz bireysel sorumluluğumuzu alıp, toplumsal sorumluluğumuzu da göz önünde bulundurarak hem kendimizi hem de karşımızdaki bütün arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, dostlarımızı, vatandaşlarımızı düşünerek gerekli tedbirlere tam olarak uymamız gerekiyor" diye konuştu.

“HİÇBİR TEDBİR ÖLÜMDEN DAHA KÖTÜ DEĞİLDİR”

Vali Ümit açıklamasının devamında, “Bugüne kadar diğer bütün programlarımızda olduğu gibi resmi bayramlarımızda, dini bayramlarımızda, aile törenlerimizde nerede hangi programımız akla gelirse gelsin hepsi kısıtlı şekilde ve sayılı bir şekilde uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor. Bunu bu şekilde değerlendirmek, buna bu şekilde uymakla mükellefiz şu aşamada. Çünkü her şeyden önce sağlık geliyor. Hiçbir tedbir, hiçbir hastalıktan daha kötü değildir. Hiçbir tedbir hiçbir şekilde ölümden daha kötü değildir. Herkese sağlık, afiyet, huzur ve saadet diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“PROBLEM OLDUĞU SÜRECE TEDBİR DEVAM EDECEKTİR”

Koronavirüs nedeniyle birçok kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Vali Ümit son olarak şunları söyledi: "Bolu'nun durumu da tabi ki sonuçta çok önemli. Bizde de koronavirüs tedbirleri devam ettiği gibi koronavirüsün salgını da devam ediyor. Yani kısacası bu olay bitmiş değil. Hepimiz bunun bilincindeyiz ve farkındayız. Bu bilinci daha da hep beraber geliştirmek suretiyle inşallah başarılı olacağız. ‘Tedbir, tedbir diyorsunuz, bu nereye kadar’ diye düşünen vatandaşlarımız olabilir. Yani problem olduğu sürece tedbir devam edecektir. Bu tedbirlere uymak da hepimizin görevi olacaktır."