24 Haziran genel seçimlerine ara vermeden çalışan MHP 1. Sıra Adayı Adem Evcil, Gerede’de deri sanayi esnaf ve çalışanları ile buluştu. Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül ile beraber esnaf ve çalışanları ile bir araya gelen Evcil, 24 Haziran seçimlerinde desteklerini beklediğini söyledi.

“HİÇBİR VERGİ ALINMAYACAK”

İşçilerle tek tek konuşan Evcil, 24 Haziran seçimlerindeki projelerini ve partisinin vaatlerini anlattı. İşçilerin asgari ücretin durumu hakkında soru soran işçilere Evcil, “Biliyoruz ki işçilerimiz ekonomik sıkıntılar içerisinde. Seçim sonrası bazı şeyler değişecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin seçim beyannamesi içinde asgari ücret en üst maddelerde yer alıyor. İşçilerimizin hak ettiğini alması ve rahat edebilmesi için asgari ücretten hiçbir vergi alınmayacak. Yani asgari ücret belirtilen rakam neyse işçilerimiz onu alacak. MHP’nin mecliste güçlü olması demek güçlü işçi demek.” ifadelerini kullandı.