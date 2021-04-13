Hıfzıssıhha'danRamazan ayına ek tedbirler



Haber: Ceylan Beykoz

Yapılan toplantıda: Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinde temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler, Ramazan ayında bazı davranış, etkinlik ve uygulamalar ile ilgili konular görüşüldü.

Toplu halde bulunmak yasak

Hıfzıssıhha Meclisinde şu kararlar alındı: “12 Nisan 2020 Pazartesi günü kılınacak ilk teravihle beraber idrak edeceğimiz mübarek Ramazan ayı münasebetiyle; Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliklere ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesine, Son dönemlerde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemelerinin tavsiye edilmesine bu doğrultuda farkındalıkları artıracak faaliyetler ve duyurulara önem verilmesine,

Teravih namazları evde

Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuna uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilmesine, Öte yandan salgının oluşturduğu riskin artırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesi gerektiği konusunun vatandaşlarımıza sık sık duyurulmasına Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dâhil pide ve ekmek üretiminin iftardan 1 saat önce sonlandırılmasına, iftar saatine kadar sadece satış yapılabilmesine,

Mezarlık ve türbe ziyaretlerine denetim

İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilmesine, Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için Ramazan ayı süresince ilimizin genel dinamiklerinin değerlendirilmesine devam edilmesine ve ihtiyaç duyuldukça gerekli tedbirlerin hıfzıssıhha meclisimizce alınmasına, Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalığın oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınmasına,

İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayılarının artırılmasına, Ramazan ayı boyunca yoğunlaşan mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışların ayrı olarak planlanmasına, fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesine, Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği göz önünde bulundurularak başta market ve pazaryerleri olmak üzere kalabalıkların oluşabileceği alanlarda fiziki mesafe koşullarının korunmasına yönelik her türlü tedbirin alınmasına,

Denetim faaliyetleri artacak

Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimlerin artırılmasına, aykırı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli adli/idari işlemlerin ivedilikle yapılmasına, İçerisinde barındırdığı şefkat ve merhamet duygularıyla birlikte sosyal sorumluluk ayı da olan Ramazan'da toplumsal dayanışma/yardımlaşma duygu ve faaliyetleri en üst seviyeye ulaşmakta olup, bu doğrultuda Vali ve Kaymakamlarca ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanarak dar gelirli vatandaşlarımızın gözetilmesi, başta öksüz/yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza her türlü desteğin verilmesi hususunda azami gayretin gösterilmesine, Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu bu süreçte, salgının yayılım hızının kontrol altında tutulması ve ülke genelinde günlük vaka sayılarının tekrar düşürülebilmesi için alınan tedbir ve belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince eksiksiz uyulması ve dinamik denetim modeli çerçevesinde geniş katılımlı, planlı ve sürekli/kesintisiz şekilde denetim faaliyetlerinin sürdürülmesine,

Kurallara uymayanlara ceza kapıda

İlçe Kaymakamları tarafından ilgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli uyarlamaların ivedilikle yapılarak uygulanmasına, ilgili kişi ve kurumlar tarafından yetkili makamlarca verilecek görev ve talimatlara titizlikle uyulmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere işlem yapılmasına, idari cezaların Mülki makamlarca uygulanmasına, acil ve zorunlu hallerde kolluk kuvvetleri (İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı) marifetiyle de yerine getirilebilmesine, İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmesine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.