Hıfzıssıhha fırınlar için karar aldı

Haber: N. Halid Altundal

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ahmet Ümit başkanlığında Salı günü toplandı. Gerçekleştirilen toplantıda yeni koronavirüs tedbirleri masaya yatırıldı. Hıfzıssıhha Kurulunca hafta sonu boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler ve fırınların hizmeti üzerine karar alındı. Karara göre fırınlar, dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapamayacak.

İKAMETE EN YAKIN MARKET, MANAV, KASAPLARA GİDİLEBİLECEK

Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası alınan kararlar şu şekilde belirlendi: “Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine, vatandaşlarımızın (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilmelerine, aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmalarının evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmelerine karar verilmiştir.”

SOKAK ARALARINDA EKMEK SATIŞI YAPILMAYACAK

Hıfzıssıhha’dan alınan bir diğer karar ise fırınlara yönelik oldu. Buna göre, Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olabilmesine (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilmesine);

Cumartesi ve Pazar günleri vatandaşlarımızın (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırınlara gidip gelebilmelerine,

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılmasına, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmamasına karar verildi.

Ayrıca Cumartesi ve Pazar günü boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağında lokanta ve restoran gibi işyerlerinin, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olmasına karar verildi.