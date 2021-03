Hıfzıssıhha kararları açıklandı

Haber: N. Halid Altundal

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklanan normalleşme adımları için bir araya geldi. Yapılan toplantıda normalleşme kararları ve ilimizde uygulanacak tedbirler tek tek ele alındı. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde;

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgeleriyle belirlenen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde" yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esaslann uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine; Sokağa çıkma kısıtlamasının, Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, Hafta sonlarında ise; Cuma 21.00 - Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla, Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanmasına, Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamasına; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma sürelerinin 3 saatten 4 saate yükseltilmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizin ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesine sokağa çıkma kısıtlaması olmayan zamanlarda 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizin şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilmelerine karar verildi.

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması; Yerinde karar süreci kapsamında T.C. Milli Eğitim Bakanlığına düzenlenen eğitim kurumlarının açılma ve uygulama kriterlerine göre; Okulöncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarının tam zamanlı yüz yüze eğitim vermesi, Anasınıflarında bünyesinde bulunduğu okulun yüz yüze eğitim günlerine uygun günlerde yüz yüze eğitim vermesi, Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy vb. seyrek nüfuslu yerlerdeki okulların yüz yüze eğitime tam zamanlı devam etmesi, İlkokulların 2 gün, okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim almasına, Ortaokul 5, 6, 7. Sınıfların tam zamanlı uzaktan eğitime devam etmesi, Ortaokul 8.sınıfların haftada 12-22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alması, Hazırlık, 9. 10. 11. Sınıfların tam zamanlı uzaktan eğitime devam etmesi, 12. sınıfların haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alması, Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlaması, Destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze eğitime devam etmesi, Sınavların seyreltilmiş sınıflarda yapılması kararlaştırıldı.

İŞ YERLERİ İÇİN ALINAN KARARLAR

Toplantıda faaliyetlerine izin verilen işyerlerine ilişkin de kararlar alındı. Buna göre belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatile, vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak, açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısının ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısının tespit edilmesine; Yeme-içme yerlerinin 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine,

Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile %50 kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme-içme yeri için Ek 1' de örneği verilen oturma düzeni planının hazırlanmasına ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısının müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilmesine, Bu yerlere girişte tüm müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılmasına, HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme-içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa-koltuk bulundurulmasına müsaade edilmemesine; Kahvehaneler, kıraathaneler, çay ve kır bahçeleri ile demek lokallerinde salgınla mücadele tedbirleri çerçevesinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmemesine, İnternet kale/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi oyun ve eğlence yerlerinin %50 kapasite sınırı ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışabilmelerine, Hamam, satma ve masaj salonu gibi işyerlerinin 07.00-19.00 saatleri arasında %50 kapasite sınırı uygulanmak şartıyla faaliyet gösterebilmelerine karar verildi.

NİKAH TÖRENLERİ

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayrılması, katılımcı sayısının 50'yi geçmemesi ve 1 saatle sınırlı olması şartıyla yapılabilmesi, Nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için, nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince, yapacakları her türlü organizasyon öncesinde, kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Valilik/Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesi kararlaştırıldı.

GENEL KURULLARA SINIRLAMA

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliğin, kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbirin alınarak yapılabilmesi, 300 kişiyle sınırlı genel kurul toplantılarında tedbirlere uygunluğu takip etmek üzere en az bir kamu personelinin görevlendirilmesi, Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara bildirilmesi, bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesi kararı Hıfzıssıhha Meclisince alındı.

Toplantıda ayrıca, 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereğince; kamudaki çalışma saatlerinin normale döndürülmesine; Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasına kararı verildi.