Hıfzıssıhha’dan çocuklar için karar

Haber: N. Halid Altundal

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, haftalık toplantısını Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında gerçekleştirdi. Hıfzıssıhha tarafından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet sürdüren çocuk kulüpleri hakkında karar alındı. Alınan kararda çocuk kulüplerinin faaliyeti durduruldu.

Hıfzıssıhha Meclisi kararında şu ifadelere yer verildi: “Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazısı göz önünde bulundurularak Hıfzıssıhha Kurulumuzun 01.12.2020 tarih ve 86 sayılı Kararıyla; Koronavirüsün bulaşma ortamlarının sınırlandırılması/kaldırılması amacıyla anaokulu, anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve liselerin eğitim öğretim faaliyetlerine 04.01.2021 tarihine kadar ara verildiğinden, aynı gerekçeler ve ilaveten çocukların ve/veya gençlerin hem virüse maruz kalma hem de virüsü taşıma riskleri gerekçesiyle, örgün eğitim kurumlarında olduğu gibi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görev alanında bulunan çocuk kulüplerinin de 11.12.2020 tarihinden itibaren 04.01.2021 tarihine kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.”